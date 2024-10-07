Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TRUYỀN THÔNG IDS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1 Lương Yên, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

MẢNG KẾ TOÁN

Nhập số liệu, hạch toán chứng từ phát sinh hàng ngày Kết hợp với đơn vị Đại lý thuế quản trị Báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm. Theo dõi và thực hiện các nghiệp vụ giao dịch với Ngân hàng. Kiểm tra hồ sơ thanh toán, quản lý lưu trữ chứng từ, theo dõi doanh thu, chi phí dự án. Quản lý công nợ phải thu, phải trả. Chuẩn bị hồ sơ, giải trình số liệu, làm việc với các cơ quanquản lý khi có phát sinh: ngân hàng, BHXH, thuế, cơ quan thống kê.... Thanh toán chi phí văn phòng và xử lý các công việc phát sinh theo sự phân công của trưởng bộ phận. Tính lương, thưởng dự án theo quy định và theo yêu cầu của công ty.

MẢNG TÀI CHÍNH

Lập các báo cáo quản trị, hạch toán lãi/ lỗ theo từng dự án, Phân tích và đưa ra giải pháp so sánh giữa việc cân đối hoá đơn hoặc đóng thuế để GĐ có thể đưa ra quyết định... Kiểm soát công nợ báo cáo công nợ hàng tuần Cân đối lợi nhuận từng dự án ngay khi kết thúc Làm việc với kế toán các bên Nhà cung cấp để tối đa hoá lợi nhuận từng dự án. Chủ động đòi các khoản nợ khó, quá hạn trên 3 tháng. Các công việc khác theo phân công của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, chuyên nghành tài chính kế toán hoặc có liên quan Nữ sinh năm từ 1995 đến 1983 Có khả năng làm việc tốt với excel và phần mềm misa Ưu tiên có kinh nghiệm mảng sự kiện

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TRUYỀN THÔNG IDS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 Tham gia BHXH và các chế độ khác theo quy định của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TRUYỀN THÔNG IDS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin