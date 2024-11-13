Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty CÔNG TY CỔ PHẦN SPACESPEAKERS LABEL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 17 Triệu

Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty CÔNG TY CỔ PHẦN SPACESPEAKERS LABEL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 17 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SPACESPEAKERS LABEL
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SPACESPEAKERS LABEL

Tài xế doanh nghiệp/công ty

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tài xế doanh nghiệp/công ty Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SPACESPEAKERS LABEL

Mức lương
13 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Hawaii II

- New City, 17 Mai Chí Thọ, Phường An Khánh, TP Thủ Đức, Quận 2

Mô Tả Công Việc Tài xế doanh nghiệp/công ty Với Mức Lương 13 - 17 Triệu

- Lái xe đưa đón chuyên chở Tổng Giám đốc/ Nghệ sĩ theo yêu cầu kịp thời và an toàn, CBCNV Công ty hoặc khách trong quá trình thực hiện công việc và liên hệ công tác hàng ngày.
- Lập sổ theo dõi lịch trình công tác hằng ngày.
- Bảo quản, giữ gìn xe, đảm bảo xe luôn sẵn sàng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
- Thực hiện đúng các quy định về an toàn giao thông, đảm bảo an toàn cho người, xe và hàng hoá trên đường công tác.
- Tuân thủ theo đúng nội quy, quy định của công ty về quản lý và sử dụng xe.
- Theo dõi và đề xuất các phương án bảo dưỡng và sửa chữa xe.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 13 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam tuổi từ 25 - 35 tuổi, tốt nghiệp trung cấp trở lên.
- Sức khỏe tốt, không hút thuốc, không sử dụng chất kích thích.
- Có ít nhất 02 - 05 năm kinh nghiệm lái xe, ưu tiên kinh nghiệm lái xe chở Nghệ sĩ.
- Giấy phép lái xe hạng B2 trở lên, có kiến thức tốt về luật giao thông đường bộ.
- Sẵn sàng lái đi Tỉnh, tăng ca khi có yêu cầu. Hiểu tính chất đưa/ đón Nghệ sĩ đi diễn.
- Tính cách hòa đồng, vui vẻ, nhiệt tình, năng động

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SPACESPEAKERS LABEL Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận tùy theo năng lực & kinh nghiệm;
- Chế độ công tác phí, tăng ca ngoài giờ theo quy định Công ty
- Phụ cấp, thưởng theo hiệu quả công việc;
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, công bằng.
- Chế độ BHXH, BHYT, nghỉ phép, lễ,... theo quy định của bộ luật lao động và theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SPACESPEAKERS LABEL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SPACESPEAKERS LABEL

CÔNG TY CỔ PHẦN SPACESPEAKERS LABEL

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số HA-S01A, Tầng trệt Toà nhà Hawaii, số 17 Đường Mai Chí Thọ, Khu phố 7, Phường An Khánh , Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

