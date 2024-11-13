Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty CÔNG TY CỔ PHẦN SPACESPEAKERS LABEL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 17 Triệu

Mức lương 13 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Hawaii II - New City, 17 Mai Chí Thọ, Phường An Khánh, TP Thủ Đức, Quận 2

Mô Tả Công Việc Tài xế doanh nghiệp/công ty

- Lái xe đưa đón chuyên chở Tổng Giám đốc/ Nghệ sĩ theo yêu cầu kịp thời và an toàn, CBCNV Công ty hoặc khách trong quá trình thực hiện công việc và liên hệ công tác hàng ngày.

- Lập sổ theo dõi lịch trình công tác hằng ngày.

- Bảo quản, giữ gìn xe, đảm bảo xe luôn sẵn sàng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện đúng các quy định về an toàn giao thông, đảm bảo an toàn cho người, xe và hàng hoá trên đường công tác.

- Tuân thủ theo đúng nội quy, quy định của công ty về quản lý và sử dụng xe.

- Theo dõi và đề xuất các phương án bảo dưỡng và sửa chữa xe.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

- Nam tuổi từ 25 - 35 tuổi, tốt nghiệp trung cấp trở lên.

- Sức khỏe tốt, không hút thuốc, không sử dụng chất kích thích.

- Có ít nhất 02 - 05 năm kinh nghiệm lái xe, ưu tiên kinh nghiệm lái xe chở Nghệ sĩ.

- Giấy phép lái xe hạng B2 trở lên, có kiến thức tốt về luật giao thông đường bộ.

- Sẵn sàng lái đi Tỉnh, tăng ca khi có yêu cầu. Hiểu tính chất đưa/ đón Nghệ sĩ đi diễn.

- Tính cách hòa đồng, vui vẻ, nhiệt tình, năng động

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SPACESPEAKERS LABEL Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận tùy theo năng lực & kinh nghiệm;

- Chế độ công tác phí, tăng ca ngoài giờ theo quy định Công ty

- Phụ cấp, thưởng theo hiệu quả công việc;

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, công bằng.

- Chế độ BHXH, BHYT, nghỉ phép, lễ,... theo quy định của bộ luật lao động và theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SPACESPEAKERS LABEL

