Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIAO NHẬN VIẾT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Tài xế doanh nghiệp/công ty Với Mức Lương Từ 8 Triệu

– Lái xe tải 3.5 đến 5 tấn trở lên chuyên chở giao nhận hàng hoá

– Đảm bảo thời gian, địa điểm giao nhận đúng theo yêu cầu.

– Thực hiện đúng các quy định về an toàn giao thông, đảm bảo an toàn

– Bảo quản và giữ gìn xe tốt.

– Thực hiện các công việc như: Bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa theo định kỳ hoặc phát sinh của xe.

– Thực hiện các công việc như đăng kiểm, đăng ký xe theo quy định và các công việc khác theo sự phân công cuả công ty.

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Có kinh nghiệm lái xe từ 1 năm trở lên

– Có bằng C trở lên

– Chăm chỉ, cẩn thận thông thạo đường xá

- Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên

– Bảo quản và giữ gìn xe tốt. Đảm bảo xe luôn sạch sẽ và trong tình trạng sẵn sàng phục vụ.

– Luôn kiểm tra xe nhằm phát hiện và khắc phục kịp thời các hư hỏng, bảo trì xe theo định kỳ, cập nhật đầy đủ vào sổ theo dõi thiết bị.

– Giữ mối quan hệ tốt với các đơn vị sửa chữa, bảo trì xe thường xuyên cho Công ty.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIAO NHẬN VIẾT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức Lương: 8.000.000 + Phụ Cấp

- Chế độ tăng lương định kỳ theo quy định công ty.

- Chế độ hiếu,hỉ,sinh nhật,Lễ-Tết.

- Ký hợp đồng lao động chính thức, tham gia đầy đủ BHYT, BHXH theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIAO NHẬN VIẾT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.