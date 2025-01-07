Tuyển Technical Leader Công ty Cổ phần VNEXT SOFTWARE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Đến 60 Triệu

Mức lương Đến 60 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Tầng 6, Summit Office Tower, số 350 Nguyễn Văn Linh, Thanh Khê, Đà Nẵng, Thanh Khê, Quận Thanh Khê

Tham gia dự án phát triển hệ thống của khách Nhật Bản;

Tham gia vào việc thiết kế hệ thống, thiết kế chi tiết, xây dựng codebase cho project, component common và review source code;

Đưa ra giải pháp kỹ thuật và tối ưu hiệu năng cho sản phẩm;

Hỗ trợ các thành viên trong dự án dưới sự điều phối của quản lý trực tiếp.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Có từ 5 năm kinh nghiệm lập trình (trong đó có từ 3 năm kinh nghiệm lập trình với C#);

Tiếng Nhật tối thiểu N3, đủ khả năng giao tiếp và đọc hiểu tài liệu kỹ thuật;

Có kinh nghiệm làm tài liệu Basic Design và Detail Design;

Yêu cầu khác

Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc;

Có khả năng làm việc độc lập/khả năng teamwork tốt.

QUYỀN LỢI

Mức lương upto 60.000.000 VND/tháng (chưa bao gồm thưởng lễ tết, và các khoản thưởng khác...);

Thu nhập: 13 tháng lương/năm + thưởng dự án, thưởng Tết và các dịp lễ...;

Xét tăng lương 2 lần/năm theo năng lực và hiệu quả công việc;

Nghỉ thứ 7, Chủ nhật + Nghỉ phép theo Quy định của Pháp luật hiện hành;

Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Quy định của Pháp luật hiện hành và quy định công ty;

Khám sức khỏe định kỳ 1 năm/1 lần;

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe 24/24 ( PVI Care);

Trợ cấp tiếng Nhật và các chứng chỉ IT liên quan (hình thức: khen thưởng, tăng lương...);

Được tham gia các Câu lạc bộ của Công ty: CLB Bóng đá, các CLB Game.....

Được tham gia các hoạt động tập thể sôi động của công ty: Nghỉ mát hàng năm, Teambuilding hàng quý, Gala cuối năm....

Đặc biệt

Được hỗ trợ 100% chi phí tham gia các khóa học kỹ năng mềm và các khóa đào tạo chuyên môn, luyện thi các chứng chỉ uy tín trong và ngoài nước;

Cơ hội làm việc và đào tạo tại Nhật Bản với các ứng viên có tiếng Nhật;

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, được hỗ trợ phát huy khả năng, phát triển công việc tối đa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần VNEXT SOFTWARE

