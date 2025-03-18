Tuyển Technical Leader CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TDA VIỆT NAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TDA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 18/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TDA VIỆT NAM

Technical Leader

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Technical Leader Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TDA VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc Technical Leader Với Mức Lương Thỏa thuận

Lãnh đạo kỹ thuật và định hướng công nghệ cho các dự án tại chi nhánh Đà Nẵng.
Trực tiếp tham gia phát triển các sản phẩm công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực web application (PHP, JavaScript, Python), Cloud và các giải pháp công nghệ tiên tiến (IoT, AI,...).
Đào tạo, hướng dẫn và phát triển năng lực đội ngũ kỹ sư.
Xây dựng, phát triển và duy trì văn hóa làm việc tích cực, sáng tạo và hợp tác trong team.
Phối hợp với khách hàng và đội ngũ quản lý dự án để đảm bảo chất lượng sản phẩm, tiến độ và hiệu quả công việc.
Quản lý các vấn đề kỹ thuật, đưa ra các giải pháp tối ưu cho dự án.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phát triển phần mềm, trong đó tối thiểu 2 năm ở vị trí Technical Lead hoặc tương đương.
Thành thạo ít nhất một trong các ngôn ngữ PHP, Python, JavaScript, và có kinh nghiệm về các nền tảng Cloud (AWS, Azure, GCP).
Khả năng lãnh đạo, tổ chức và xây dựng đội nhóm mạnh mẽ.
Kỹ năng giao tiếp, truyền đạt và thuyết phục xuất sắc.
Có kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả và linh hoạt.
Chủ động, sáng tạo và định hướng kết quả công việc rõ ràng.
Có kinh nghiệm làm việc hoặc tương tác với khách hàng Nhật Bản.
Hiểu biết về các phương pháp phát triển phần mềm Agile, Scrum.
Am hiểu về công nghệ mới như IoT, AI.
Có kinh nghiệm xây dựng và phát triển văn hóa công ty, và đào tạo đội ngũ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TDA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc, học hỏi cùng các kỹ sư trẻ tài năng, đam mê và đầy hoài bão.
Tham gia các chương trình đào tạo kỹ năng công nghệ, kỹ năng mềm, phương pháp làm việc hiện đại (Agile, Scrum).
Được tư vấn và định hướng phát triển nghề nghiệp cá nhân rõ ràng.
Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm.
Thưởng hấp dẫn lên đến 15 tháng lương/năm, gồm:
Thưởng cố định hàng năm (tương ứng thời gian làm việc trong kỳ đánh giá).
Đánh giá hiệu quả công việc 2 lần/năm.
Thưởng tổng kết doanh thu cuối năm, thưởng nhân viên xuất sắc hàng tháng.
Du lịch công ty hàng năm, team building định kỳ hàng tháng (200.000 VNĐ/người).
Tổ chức sinh nhật, các hoạt động lễ hội như Trung Thu.
Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại các bệnh viện uy tín.
Văn phòng làm việc rộng rãi, hiện đại với không gian mở.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TDA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TDA VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TDA VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6 Tòa nhà MD Complex, số 68 đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

