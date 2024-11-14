Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu

Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP

Sales Tour/Kinh doanh du lịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Tour/Kinh doanh du lịch Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP

Mức lương
6 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3, TTTM Grand Plaza, Số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Sales Tour/Kinh doanh du lịch Với Mức Lương 6 - 15 Triệu

Gọi điện theo data được cung cấp sẵn mời khách hàng đến tham gia sự kiện của công ty và nhận quà tặng (không phải bán hàng, chỉ cần khách đến dự sự kiện);
Có cơ hội được tự mình tiếp đón, tư vấn những khách hàng do mình mời đến sự kiện, hoa hồng tính như REP;
Cập nhật thông tin khách hàng vào hệ thống CRM của công ty;
Hỗ trợ khách hàng giải đáp các thắc mắc về sản phẩm và dịch vụ.

Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản bởi những anh chị có kinh nghiệm lâu năm, chuyên gia;
Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói rõ ràng, dễ nghe;
Kỹ năng lắng nghe và thuyết phục khách hàng;
Thái độ làm việc tích cực, nhiệt tình;
Có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương theo giờ (30.000 VNĐ/h) + hoa hồng theo doanh số;
Được tham gia khóa đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng;
Cơ hội phát triển và thăng tiến lên vị trí nhân viên kinh doanh chính thức;
Văn phòng làm việc đẹp và sáng tạo bậc nhất; Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, TTTM Grand Plaza, Số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

