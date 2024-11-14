Tuyển Sales Tour/Kinh doanh du lịch CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu

Mức lương 6 - 15 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, TTTM Grand Plaza, Số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Cầu Giấy

Gọi điện theo data được cung cấp sẵn mời khách hàng đến tham gia sự kiện của công ty và nhận quà tặng (không phải bán hàng, chỉ cần khách đến dự sự kiện);

Có cơ hội được tự mình tiếp đón, tư vấn những khách hàng do mình mời đến sự kiện, hoa hồng tính như REP;

Cập nhật thông tin khách hàng vào hệ thống CRM của công ty;

Hỗ trợ khách hàng giải đáp các thắc mắc về sản phẩm và dịch vụ.

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản bởi những anh chị có kinh nghiệm lâu năm, chuyên gia;

Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói rõ ràng, dễ nghe;

Kỹ năng lắng nghe và thuyết phục khách hàng;

Thái độ làm việc tích cực, nhiệt tình;

Có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương theo giờ (30.000 VNĐ/h) + hoa hồng theo doanh số;

Được tham gia khóa đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng;

Cơ hội phát triển và thăng tiến lên vị trí nhân viên kinh doanh chính thức;

Văn phòng làm việc đẹp và sáng tạo bậc nhất; Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

