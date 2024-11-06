Tuyển Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ NHẬT VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ NHẬT VIỆT
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Phòng khám T
- Matsuoka, số 154 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Ba Đình
Mô Tả Công Việc Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Vị trí này đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao doanh thu và đóng góp cho sự phát triển của Phòng khám đa khoa Công nghệ cao NURA. Các nhiệm vụ chính bao gồm:
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành liên quan
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương, ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế
Kỹ năng giao tiếp tự tin
Phát âm rõ ràng, truyền cảm
Kỹ năng tư vấn, chốt đơn tốt
Thể hiện sự chủ động, nhiệt tình,quyết liệt trong công việc
Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm hỗ trợ công việc
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương, ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế
Kỹ năng giao tiếp tự tin
Phát âm rõ ràng, truyền cảm
Kỹ năng tư vấn, chốt đơn tốt
Thể hiện sự chủ động, nhiệt tình,quyết liệt trong công việc
Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm hỗ trợ công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ NHẬT VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh tùy theo trình độ và kinh nghiệm làm việc;
Được mua bảo hiểm sức khỏe PTI, được chăm sóc sức khỏe miễn phí và chính sách ưu đãi đặc biệt cho người thân khi sử dụng dịch vụ tại Phòng khám;
Chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn và các phúc lợi khác đầy đủ, hấp dẫn;
Thưởng Tháng lương 13 và các đợt lễ tết theo tình hình kinh doanh của Công ty;
Hỗ trợ chi phí ăn trưa và chi phí gửi xe;
Không gian làm việc sạch đẹp, đồng nghiệp thân thiện;
Cơ hội phát triển nghề nghiệp.
Được mua bảo hiểm sức khỏe PTI, được chăm sóc sức khỏe miễn phí và chính sách ưu đãi đặc biệt cho người thân khi sử dụng dịch vụ tại Phòng khám;
Chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn và các phúc lợi khác đầy đủ, hấp dẫn;
Thưởng Tháng lương 13 và các đợt lễ tết theo tình hình kinh doanh của Công ty;
Hỗ trợ chi phí ăn trưa và chi phí gửi xe;
Không gian làm việc sạch đẹp, đồng nghiệp thân thiện;
Cơ hội phát triển nghề nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ NHẬT VIỆT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI