Tuyển Manual Tester FPT Software Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 7 Triệu

Mức lương 5 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Manual Tester Với Mức Lương 5 - 7 Triệu

Công ty TNHH Phần mềm FPT Hà Nội đang tìm kiếm những Kiểm Thử Viên tài năng để đào tạo làm việc với các khách hàng lớn trong nhiều lĩnh vực như Automative, Finance, Aviation, ...

Khi bạn tham gia với chúng tôi, bạn sẽ có nhiều cơ hội:

Được đào tạo về kỹ năng kiểm thử phần mềm

Làm việc trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, theo sát quá trình Scrum, giao tiếp trực tiếp với khách hàng nước ngoài.

Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng full-time hoàn toàn từ Thứ 2 đến Thứ 6

Sắp tốt nghiệp hoặc đã tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin, hệ thống thông tin, hoặc các chuyên ngành ICT liên quan

Có khả năng đọc hiểu tài liệu và giao tiếp cơ bản (tương đương trình độ B1 trở lên)

Có khả năng nghiên cứu và sử dụng các công cụ hỗ trợ kiểm tra sản phẩm phần mềm.

Hiểu biết cơ bản về các giai đoạn kiểm thử (Unit Test, Integration Test, Fuctional Test,...)

Cẩn thận, tỉ mỉ, yêu nghề test và có khả năng cam kết làm lâu dài.

Tại FPT Software Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo chuyên sâu về công nghệ và quy trình phát triển dự án phần mềm.

Hoàn thiện kỹ năng mềm và nâng tầm khả năng ngoại ngữ chỉ sau 2-3 tháng. Hỗ trợ học và thi các chứng chỉ quốc tế dành cho kiểm thử viên phần mềm.

Tham gia làm việc và trải nghiệm cùng học tập, làm việc cùng các chuyên gia công nghệ hàng đầu.

Mức lương sau đào tạo: lương cứng theo năng lực + lương mềm + thưởng tùy theo mức độ đóng góp và kết quả làm việc tại dự án.

Học tập & làm việc tại một trong những văn phòng đẹp – hiện đại nhất Việt Nam. Cơ hội Onsite và trở thành “Global Citizen” – trải nghiệm môi trường làm việc toàn cầu tại 33 quốc gia mà FSOFT đang hiện diện...

Được hưởng các chế độ đãi ngộ đặc biệt của FPT Software khi trở thành nhân viên chính thức gồm: Xét tăng lương 02 lần/năm theo năng lực và hiệu quả công việc; Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước; Bảo hiểm FPT Care và chế độ nghỉ mát đặc biệt dành riêng cho nhân viên công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại FPT Software Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.