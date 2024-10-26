Tuyển Tester CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FINVIET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FINVIET
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FINVIET

Tester

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tester Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FINVIET

Mức lương
Đến 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 9, Cao ốc Hoàng Việt, 34 Hoàng Việt, Phường 4, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương Đến 30 Triệu

- Đọc hiểu các tài liệu thông số kỹ thuật, thiết kế và nghiệp vụ sản phẩm.
- Lên kế hoạch test sản phẩm, viết test case, thực hiện test đảm bảo chất lượng sản phẩm.
- Quản lý và giám sát chất lượng sản phẩm, tình trạng bug.
- Báo cáo công việc về tình hình dự án.
- Nghiên cứu, cập nhật các công cụ test và kiến thức mới hỗ trợ cho công việc.
- Đề xuất, đóng góp cải tiến quy trình test.

Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng chuyên ngành CNTT, phần mềm.
- Đọc hiểu tốt các tài liệu thông số kỹ thuật, thiết kế và nghiệp vụ sản phẩm.
- Từ 5 năm kinh nghiệm testing trong lĩnh vực ứng dụng mobile và web.
- Kiến thức tốt trong lĩnh vực API testing, performance testing là một lợi thế, làm qua dự án về domain E-Commerce hay Payment là một lợi thế.
- Kiến thức tốt về kiểm thử phần mềm: quy trình, giai đoạn kiểm thử, các kỹ thuật kiểm thử.
- Lập kế hoạch, tạo test case, thực hiện test, báo cáo và đảm bảo chất lượng sản phẩm.
- Có kinh nghiệm sử dụng công cụ tracking bug, quản lý và theo dõi chất lượng sản phẩm, tình trạng bug.
- Có khả năng sắp xếp công việc hợp lý.
- Nhiệt tình, hòa đồng, làm việc nhóm tốt, khả năng hướng dẫn đào tạo
- Cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FINVIET Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng tháng 13, quà tết, sinh nhật, 8/3, 20/10,1/6,..
- Đào tạo trong quá trình làm việc
- Bảo hiểm đầy đủ sau 2 tháng thử việc, bảo hiểm PVI cho 1 số cấp bậc nhân viên
- Phụ cấp cơm trưa, gửi xe
- Du lịch hàng năm, team building, party các ngày lễ, kỉ niệm
- Môi trường hòa đồng, cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FINVIET

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FINVIET

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FINVIET

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 9, Cao ốc Hoàng Việt, 34 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

