Tuyển Tester CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FINVIET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 30 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 9, Cao ốc Hoàng Việt, 34 Hoàng Việt, Phường 4, Tân Bình

- Đọc hiểu các tài liệu thông số kỹ thuật, thiết kế và nghiệp vụ sản phẩm.

- Lên kế hoạch test sản phẩm, viết test case, thực hiện test đảm bảo chất lượng sản phẩm.

- Quản lý và giám sát chất lượng sản phẩm, tình trạng bug.

- Báo cáo công việc về tình hình dự án.

- Nghiên cứu, cập nhật các công cụ test và kiến thức mới hỗ trợ cho công việc.

- Đề xuất, đóng góp cải tiến quy trình test.

- Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng chuyên ngành CNTT, phần mềm.

- Đọc hiểu tốt các tài liệu thông số kỹ thuật, thiết kế và nghiệp vụ sản phẩm.

- Từ 5 năm kinh nghiệm testing trong lĩnh vực ứng dụng mobile và web.

- Kiến thức tốt trong lĩnh vực API testing, performance testing là một lợi thế, làm qua dự án về domain E-Commerce hay Payment là một lợi thế.

- Kiến thức tốt về kiểm thử phần mềm: quy trình, giai đoạn kiểm thử, các kỹ thuật kiểm thử.

- Lập kế hoạch, tạo test case, thực hiện test, báo cáo và đảm bảo chất lượng sản phẩm.

- Có kinh nghiệm sử dụng công cụ tracking bug, quản lý và theo dõi chất lượng sản phẩm, tình trạng bug.

- Có khả năng sắp xếp công việc hợp lý.

- Nhiệt tình, hòa đồng, làm việc nhóm tốt, khả năng hướng dẫn đào tạo

- Cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FINVIET Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng tháng 13, quà tết, sinh nhật, 8/3, 20/10,1/6,..

- Đào tạo trong quá trình làm việc

- Bảo hiểm đầy đủ sau 2 tháng thử việc, bảo hiểm PVI cho 1 số cấp bậc nhân viên

- Phụ cấp cơm trưa, gửi xe

- Du lịch hàng năm, team building, party các ngày lễ, kỉ niệm

- Môi trường hòa đồng, cơ hội thăng tiến

