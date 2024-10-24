Tuyển IT phần mềm Công Ty TNHH Hoa Jewels làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 35 Cách Mạng, P.Tân Thành, Tân Phú

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Dựa trên đơn hàng, vẽ lại hình 2D trên khung có sẵn Mặt hàng: Trang sức cơ bản (Vẽ hình, vẽ chữ) Báo cáo công việc cho tổ trưởng

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết Pts và Ai Không yêu cầu kinh nghiệm, chỉ cần nhanh nhẹn Chấp nhận sinh viên thực tập, sinh viên mới ra trường

Tại Công Ty TNHH Hoa Jewels Thì Được Hưởng Những Gì

Làm offline thứ 2 thứ 3, Làm online từ thứ 4 - thứ 7 (chủ nhật nghỉ) Làm ca sớm từ 4h30 sẽ có thêm phụ cấp ăn sáng 20k/ngày Chỉ làm đủ 8 tiếng/ngày, không lố giờ, tăng ca được tính OT

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Hoa Jewels

