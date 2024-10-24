Tuyển IT phần mềm Công Ty TNHH Hoa Jewels làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Tuyển IT phần mềm Công Ty TNHH Hoa Jewels làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Công Ty TNHH Hoa Jewels
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
Công Ty TNHH Hoa Jewels

IT phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công Ty TNHH Hoa Jewels

Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 35 Cách Mạng, P.Tân Thành, Tân Phú

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Dựa trên đơn hàng, vẽ lại hình 2D trên khung có sẵn Mặt hàng: Trang sức cơ bản (Vẽ hình, vẽ chữ) Báo cáo công việc cho tổ trưởng
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết Pts và Ai Không yêu cầu kinh nghiệm, chỉ cần nhanh nhẹn Chấp nhận sinh viên thực tập, sinh viên mới ra trường
Tại Công Ty TNHH Hoa Jewels Thì Được Hưởng Những Gì

Làm offline thứ 2 thứ 3, Làm online từ thứ 4 - thứ 7 (chủ nhật nghỉ) Làm ca sớm từ 4h30 sẽ có thêm phụ cấp ăn sáng 20k/ngày Chỉ làm đủ 8 tiếng/ngày, không lố giờ, tăng ca được tính OT
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Hoa Jewels

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Hoa Jewels

Công Ty TNHH Hoa Jewels

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 35 Cách Mạng, P.Tân Thành, Q.Tân Phú, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

