Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ Phần Insmart làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty Cổ Phần Insmart
Ngày đăng tuyển: 10/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/05/2025
Công ty Cổ Phần Insmart

Nhân viên Tư vấn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại Công ty Cổ Phần Insmart

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Quản lý data khách hàng được giao,
Chủ động tìm kiếm khai thác nguồn khách hàng mới theo KPI,
Chăm sóc khách hàng trong danh sách được phân công,
Xây dựng và chủ động thực hiện kế hoạch kinh doanh tại địa bàn phụ trách,
Thiết lập mở rộng mạng lưới quan hệ khách hàng
Thực hiện các báo cáo, phân tích định kỳ tháng, quý, năm
Một số các công việc khác khi có phát sinh.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các khối ngành Kinh doanh, kinh tế, Marketing,...
Kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin khi nói chuyện trao đổi với khách hàng,
Ưu tiên có kinh nghiệm sale trong lĩnh vực y tế hoặc tại các cơ sở y tế,
Kỹ năng xử lý tình huống tốt, biết nắm bắt tâm lý khách hàng,
Cẩn thận có trách nhiệm trong công việc.

Tại Công ty Cổ Phần Insmart Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + % hoa hồng. Thu nhập: 8 - 15tr/tháng
Thử việc 100% lương (Thử việc 2 tháng)
14 ngày nghỉ phép năm
Thưởng tháng lương thứ 13, các ngày lễ tết trong năm
BHXH sau thử việc, Bảo hiểm tai nạn 24/7, Bảo hiểm sức khỏe theo quy định của công ty;
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm;
Chế độ sinh nhật, cưới, hiếu, teambuilding, du lịch hằng năm;
Chế độ tăng lương định kỳ theo quy định của công ty;
Môi trường làm việc cởi mở, chuyên nghiệp và ổn định lâu dài.
Công ty cung cấp laptop làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Insmart

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Insmart

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 9, cao ốc Đinh Lễ, P.12, Q.4, TP HCM_Tầng 25 tòa nhà Ngọc Khánh Plaza, số 1 Phạm Huy Thông, Ngọc Khánh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

