Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM CƠ XƯƠNG KHỚP OPTIMAL 365 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 18Ter Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Chủ động liên hệ với khách hàng qua điện thoại hoặc hotline để tư vấn dịch vụ trị liệu và các chương trình ưu đãi đang triển khai.

Tư vấn cá nhân hoá dựa trên nhu cầu và tình trạng của từng khách hàng.

Đặt lịch khám nhanh chóng, chuyên nghiệp – đảm bảo trải nghiệm liền mạch cho khách

Hiểu rõ các gói trị liệu, quy trình chăm sóc và đặc điểm chuyên môn của phòng khám để truyền đạt chính xác cho khách hàng.

Soạn thảo kịch bản tư vấn (call script) để tăng hiệu quả truyền thông và chuyển đổi khách hàng.

Chăm sóc & Nuôi dưỡng mối quan hệ khách hàng

Trực page / phản hồi tin nhắn trên fanpage, Zalo và các nền tảng liên hệ của khách hàng.

Gọi điện hỏi thăm sau điều trị, nhắc lịch hẹn, cập nhật tiến trình điều trị.

Xây dựng mối quan hệ thân thiết với khách cũ – tăng tỉ lệ khách hàng quay lại và giới thiệu người thân.

Thu thập và ghi nhận phản hồi, góp ý từ khách hàng.

Phối hợp với các bộ phận chuyên môn để xử lý khiếu nại / thắc mắc nhanh chóng, hiệu quả và tinh tế.

Báo cáo dữ liệu khách hàng, hiệu suất công việc theo ngày/tuần/tháng.

Sẵn sàng thực hiện các công việc khác được giao từ quản lý để hỗ trợ các hoạt động chung của phòng khám

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Ưu tiên nữ, độ tuổi từ 22 - 35.

Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Chăm sóc khách hàng / Telesales.

Ưu tiên ứng viên từng làm việc tại phòng khám, spa, hoặc lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ.

Giao tiếp rõ ràng, lưu loát bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh.

Thành thạo trong việc giao tiếp qua điện thoại, giữ thái độ chuyên nghiệp và thân thiện.

Trung thực, trách nhiệm, năng động, có tinh thần chủ động và cầu tiến.

Có khả năng làm việc dưới áp lực doanh số và KPI.

Tại CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM CƠ XƯƠNG KHỚP OPTIMAL 365 Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 7 triệu + % Hoa hồng hấp dẫn

Chế độ lương thưởng, phúc lợi đầy đủ

Thưởng tháng lương 13

Môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp và thân thiện

Được làm việc tại văn phòng hiện đại, khơi gợi nguồn cảm hứng

Được hưởng mọi quyền lợi BHXH, BHYT theo quy định của Pháp luật và quy chế công ty

Thiết bị làm việc

Được cấp Máy tính

Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm sức khỏe, Khám sức khỏe định kỳ, Team building, Phụ cấp thâm niên, Thưởng tháng 13, Thưởng hiệu quả làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM CƠ XƯƠNG KHỚP OPTIMAL 365

