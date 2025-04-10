Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BINGOMALL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BINGOMALL
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Nguyễn Thị Thập, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Hỗ trợ dịch thuật văn bản và phiên dịch trong các cuộc họp từ Tiếng Trung sang Tiếng Việt
Quản lý văn bản: Dịch, quản lý, lưu trữ hồ sơ, các tài liệu chuyên môn, hợp đồng, báo cáo và các văn bản hành chính
Thực hiện các công việc hành chính: Chuẩn bị tài liệu cho các cuộc họp, quản lý thông tin liên lạc
Lên kế hoạch công việc, theo dõi, báo cáo và thông tin đến Ban Giám đốc.
Phối hợp với các bộ phận khác thực hiện các công việc liên quan đến tiếng trung.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giao tiếp thành thạo Tiếng Trung (nghe, nói, đọc, viết)
Ưu tiên có kinh nghiệm trợ lý hoặc phiên dịch. Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp tốt
Kỹ năng tổ chức công việc, quản lý thời gian và xử lý tình huống linh hoạt.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Nhanh nhẹn, cẩn thận và có trách nhiệm trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BINGOMALL Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: upto 15.000.000
Thưởng hiệu suất, thưởng lễ Tết và các chế độ phúc lợi khác.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp.
Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 đến Thứ 7, giờ hành chính (9h00 - 18h00). (Nghỉ trưa 1 giờ)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BINGOMALL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
