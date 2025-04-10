Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BINGOMALL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Nguyễn Thị Thập, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Hỗ trợ dịch thuật văn bản và phiên dịch trong các cuộc họp từ Tiếng Trung sang Tiếng Việt

Quản lý văn bản: Dịch, quản lý, lưu trữ hồ sơ, các tài liệu chuyên môn, hợp đồng, báo cáo và các văn bản hành chính

Thực hiện các công việc hành chính: Chuẩn bị tài liệu cho các cuộc họp, quản lý thông tin liên lạc

Lên kế hoạch công việc, theo dõi, báo cáo và thông tin đến Ban Giám đốc.

Phối hợp với các bộ phận khác thực hiện các công việc liên quan đến tiếng trung.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giao tiếp thành thạo Tiếng Trung (nghe, nói, đọc, viết)

Ưu tiên có kinh nghiệm trợ lý hoặc phiên dịch. Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp tốt

Kỹ năng tổ chức công việc, quản lý thời gian và xử lý tình huống linh hoạt.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Nhanh nhẹn, cẩn thận và có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BINGOMALL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: upto 15.000.000

Thưởng hiệu suất, thưởng lễ Tết và các chế độ phúc lợi khác.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp.

Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 đến Thứ 7, giờ hành chính (9h00 - 18h00). (Nghỉ trưa 1 giờ)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BINGOMALL

