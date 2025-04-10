Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ISTAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ISTAR
Ngày đăng tuyển: 10/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/05/2025
Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ISTAR

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 249

- 251 Trần Quang Khải, P Tân Định, Quận 1, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác.
Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty.
Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.
Lập báo cáo tình hình thu chi nội bộ theo từng quý, 6 tháng, năm.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Kế toán.
Không yêu cầu kinh nghiệm - sẽ được đào tạo khi đi làm
Thành thạo vi tính văn phòng
Kỹ năng lập kế hoạch và báo cáo
Trung thực, nhanh nhẹn, cẩn thận.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ISTAR Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm trong môi trường trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội phát triển.
Công ty có nhiều chính sách thưởng, phúc lợi tốt.
Khóa đào tạo kỹ năng mềm, chuyên môn
Du lịch hằng năm, tham gia các hoạt động ngoại khóa...
Được đánh giá và thăng tiến theo tiêu chuẩn thăng tiến của từng vị trí/cấp bậc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ISTAR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 231-233 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

