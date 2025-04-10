Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ISTAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 249 - 251 Trần Quang Khải, P Tân Định, Quận 1, Quận 1, Quận 1

Kế toán nội bộ

Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.

Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác.

Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty.

Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.

Lập báo cáo tình hình thu chi nội bộ theo từng quý, 6 tháng, năm.



Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Kế toán.

Không yêu cầu kinh nghiệm - sẽ được đào tạo khi đi làm

Thành thạo vi tính văn phòng

Kỹ năng lập kế hoạch và báo cáo

Trung thực, nhanh nhẹn, cẩn thận.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ISTAR Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm trong môi trường trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội phát triển.

Công ty có nhiều chính sách thưởng, phúc lợi tốt.

Khóa đào tạo kỹ năng mềm, chuyên môn

Du lịch hằng năm, tham gia các hoạt động ngoại khóa...

Được đánh giá và thăng tiến theo tiêu chuẩn thăng tiến của từng vị trí/cấp bậc.

Cách Thức Ứng Tuyển

