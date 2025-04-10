Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công Ty Cổ phần Next Vision Capital Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 261 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Phối hợp với Ban Giám đốc để xây dựng chiến lược nhân sự phù hợp với chiến lược phát triển của công ty.

Xây dựng và triển khai các chính sách nhân sự phù hợp với chiến lược phát triển của Đại học Tân Tạo.

Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển dụng nhân sự đáp ứng nhu cầu của Công ty

Tham gia các hoạt động tuyển dụng và xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng.

Quản lý các kênh Đăng tuyển dụng trên các kênh online và offline phù hợp.

Quản lý quy trình tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân viên.

Lập kế hoạch và tổ chức các buổi phỏng vấn. Đàm phán mức lương và các điều khoản hợp đồng với ứng viên.

Thực hiện các chương trình phúc lợi và tạo động lực cho nhân viên.

Theo dõi và đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên, triển khai các bài kiểm tra năng lực và đánh giá.

Tư vấn cho ban giám hiệu về các vấn đề nhân sự và xây dựng mối quan hệ, văn hóa làm việc trong tổ chức.

Thực hiện các báo cáo định kỳ về tình hình nhân sự và đề xuất các giải pháp cải tiến.

Xây dựng kế hoạch nguồn lực trung và dài hạn.

Quản lý toàn bộ quy trình tuyển dụng, đảm bảo chất lượng nhân sự đầu vào.

Phát triển chiến lược thu hút nhân tài trong lĩnh vực công nghệ và TMĐT (kỹ sư phần mềm, chuyên viên marketing số, chăm sóc khách hàng…).

Đề xuất & triển khai các chương trình phát triển nhân tài, kế thừa (talent pool, succession planning).

Xây dựng hệ thống đào tạo nội bộ linh hoạt theo nhu cầu thực tế: kỹ năng mềm, kỹ năng chuyên môn, kỹ năng lãnh đạo.

Thiết lập lộ trình phát triển nghề nghiệp (career path) cho các bộ phận.

Xây dựng, cập nhật các chính sách nhân sự, thang bảng lương, chế độ phúc lợi cạnh tranh.

Triển khai các hệ thống KPI, đánh giá hiệu suất (OKR/360/…).

Sử dụng phần mềm HRM để quản lý dữ liệu nhân sự hiệu quả.

Xây dựng môi trường làm việc tích cực, năng động, tôn trọng sự đổi mới và sáng tạo.

Tổ chức các chương trình nội bộ: gắn kết, vinh danh, truyền thông nội bộ.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị nhân sự, Quản trị kinh doanh, Luật hoặc các ngành liên quan.

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự, ít nhất 2 năm ở vị trí quản lý.

Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc tại công ty công nghệ, startup hoặc lĩnh vực TMĐT.

Khả năng hoạch định chiến lược và triển khai đồng bộ.

Hiểu biết sâu sắc về luật lao động, chính sách nhân sự, thị trường lao động trong lĩnh vực công nghệ.

Kỹ năng lãnh đạo, truyền cảm hứng và quản lý đội nhóm.

Khả năng giao tiếp, đàm phán và giải quyết xung đột.

Sử dụng thành thạo công cụ quản trị nhân sự (như Base HRM, Odoo, Zoho People…).

Tại Công Ty Cổ phần Next Vision Capital Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 20- 25 tr

Các chế độ: BHXH, BHYT theo quy định công ty. Thưởng Lễ, Tết cùng các chế độ khác theo luật Lao Động.

Thưởng tháng 13

Làm việc trong môi trường năng động, có cơ hội rèn luyện bản thân. Đồng nghiệp: năng động, hỗ trợ cao từ đồng nghiệp và cấp trên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ phần Next Vision Capital Việt Nam

