Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Việt Tinh Anh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 33 - 35, Đường D4, Khu dân cư Him Lam, P. Tân Hưng, Quận 7, TP. HCM

Hỗ trợ team sales thực hiện các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ khách hàng sau mua hàng như ký hợp đồng, sắp xếp lịch với trainers, kết nối với team event để tổ chức sự kiện cho trường

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, lập danh sách, tìm hiểu và cập nhật thông tin khách hàng tiềm năng cần tiếp cận.

Đề xuất các chương trình hỗ trợ khách hàng để có thể chốt hợp đồng.

Tư vấn, hỗ trợ khách hàng triển khai gói giải pháp về giáo dục

Trợ giúp kinh doanh theo dõi khách hàng, theo dõi hợp đồng...

Theo dõi, giám sát và làm báo cáo định kỳ, tổng kết tình hình công việc hàng tuần, hàng tháng

Củng cố các dữ liệu khách hàng qua việc nhập và cập nhật dữ liệu khách hàng; làm báo cáo hàng tháng

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành quản trị kinh doanh và các ngành có liên quan

Nhanh nhẹn, chịu khó, tính cẩn thận, tỉ mỉ.

Kỹ năng tin học văn phòng tốt.

Khả năng đọc, viết tiếng Anh là một lợi thế.

Có kinh nghiệm về mảng giáo dục là một lợi thế.

Ưu tiên ứng viên nam.

Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN

Gói bảo hiểm sức khỏe PVI cao cấp

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

Lương, thưởng hiệu quả công việc

Quà sinh nhật, quà quốc tế thiếu nhi

Du lịch, team building gắn kết thành viên

12 ngày phép năm

Các phúc lợi khác

