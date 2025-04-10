Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Việt Tinh Anh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Việt Tinh Anh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần Việt Tinh Anh
Ngày đăng tuyển: 10/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/05/2025
Công ty cổ phần Việt Tinh Anh

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần Việt Tinh Anh

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 33

- 35, Đường D4, Khu dân cư Him Lam, P. Tân Hưng, Quận 7, TP. HCM, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ team sales thực hiện các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ khách hàng sau mua hàng như ký hợp đồng, sắp xếp lịch với trainers, kết nối với team event để tổ chức sự kiện cho trường
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, lập danh sách, tìm hiểu và cập nhật thông tin khách hàng tiềm năng cần tiếp cận.
Đề xuất các chương trình hỗ trợ khách hàng để có thể chốt hợp đồng.
Tư vấn, hỗ trợ khách hàng triển khai gói giải pháp về giáo dục
Trợ giúp kinh doanh theo dõi khách hàng, theo dõi hợp đồng...
Theo dõi, giám sát và làm báo cáo định kỳ, tổng kết tình hình công việc hàng tuần, hàng tháng
Củng cố các dữ liệu khách hàng qua việc nhập và cập nhật dữ liệu khách hàng; làm báo cáo hàng tháng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành quản trị kinh doanh và các ngành có liên quan
Nhanh nhẹn, chịu khó, tính cẩn thận, tỉ mỉ.
Kỹ năng tin học văn phòng tốt.
Khả năng đọc, viết tiếng Anh là một lợi thế.
Có kinh nghiệm về mảng giáo dục là một lợi thế.
Ưu tiên ứng viên nam.

Tại Công ty cổ phần Việt Tinh Anh Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN
Gói bảo hiểm sức khỏe PVI cao cấp
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
Lương, thưởng hiệu quả công việc
Quà sinh nhật, quà quốc tế thiếu nhi
Du lịch, team building gắn kết thành viên
12 ngày phép năm
Các phúc lợi khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Việt Tinh Anh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 33-35, Đường D4, KDC Him Lam, Tân Hưng, Quận 7, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

