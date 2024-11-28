Tuyển Thiết kế đồ hoạ/Designer thu nhập 10 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Bà Rịa Vũng Tàu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bà Rịa Vũng Tàu: - 23D3 Đường 30/4, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Thành phố Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Thiết kế sản phẩm phục vụ cho việc quảng cáo online và các kênh truyền thông: banner, cover photo, ảnh động flash, infographic, email marketing…

- Thiết kế các sản phẩm phục vụ truyền thông offline: keyvisual, standee, banner, backdrop, bandroll, thư mời, tờ rơi, tờ gấp, voucher, các banner để trang trí văn phòng…

- Chỉnh sửa ảnh chụp sản phẩm, sự kiện,...

- Các video hiệu ứng ngắn, các video dạng animation,..

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Bằng cấp (tối thiểu): Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học ưu tiên chuyên ngành Maketing, thiết kế, đồ họa hoặc các ngành có liên quan .

- Hiểu rõ các phần mềm thiết kế, đồ họa ..

- Kinh nghiệm 1 – 2 năm ở vị trí tương đương

- Tinh thần làm việc chủ động, chăm chỉ, trung thực, nhanh nhẹn và có khả năng chịu được áp lực cao trong công việc.

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 10.000.000 - 12.000.000/tháng

- Chế độ thưởng lễ, tết, tháng 13

- Du lịch

- Tăng lương thâm niên

- Văn phòng làm việc hiện đại, đầu tư đầy đủ cơ sở vật chất

- Môi trường làm việc năng động, đồng nghiệp thân thiện.

Địa điểm làm việc: 23D3 đường 30/4, phường 9, TP.Vũng Tàu

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7 (từ 08:00 đến 17:30)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

