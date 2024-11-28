Tuyển Thiết kế đồ hoạ/Designer thu nhập 10 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Bà Rịa Vũng Tàu

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/12/2024
JobsGO Recruit

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại JobsGO Recruit

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bà Rịa Vũng Tàu:

- 23D3 Đường 30/4, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa

- Vũng Tàu, Thành phố Vũng Tàu

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Thiết kế sản phẩm phục vụ cho việc quảng cáo online và các kênh truyền thông: banner, cover photo, ảnh động flash, infographic, email marketing…
- Thiết kế các sản phẩm phục vụ truyền thông offline: keyvisual, standee, banner, backdrop, bandroll, thư mời, tờ rơi, tờ gấp, voucher, các banner để trang trí văn phòng…
- Chỉnh sửa ảnh chụp sản phẩm, sự kiện,...
- Các video hiệu ứng ngắn, các video dạng animation,..

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Bằng cấp (tối thiểu): Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học ưu tiên chuyên ngành Maketing, thiết kế, đồ họa hoặc các ngành có liên quan .
- Hiểu rõ các phần mềm thiết kế, đồ họa ..
- Kinh nghiệm 1 – 2 năm ở vị trí tương đương
- Tinh thần làm việc chủ động, chăm chỉ, trung thực, nhanh nhẹn và có khả năng chịu được áp lực cao trong công việc.

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 10.000.000 - 12.000.000/tháng
10.000.000 - 12.000.000/tháng
- Chế độ thưởng lễ, tết, tháng 13
- Du lịch
- Tăng lương thâm niên
- Văn phòng làm việc hiện đại, đầu tư đầy đủ cơ sở vật chất
- Môi trường làm việc năng động, đồng nghiệp thân thiện.
23D3 đường 30/4, phường 9, TP.Vũng Tàu
Địa điểm làm việc:
Thứ 2 - Thứ 7 (từ 08:00 đến 17:30)
Thời gian làm việc:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

JobsGO Recruit

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

