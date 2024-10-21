Tuyển Giáo dục/Đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 3 - 6 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS

Giáo dục/Đào tạo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo dục/Đào tạo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS

Mức lương
3 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh: SH4 Times Garden, Đường 25 tháng 4, Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh, Tp Hạ Long

Mô Tả Công Việc Giáo dục/Đào tạo Với Mức Lương 3 - 6 Triệu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
Giáo viên dạy bộ môn Lập trình & phát triển ứng dụng. Tham gia giảng dạy (hoặc trợ giảng) lập trình, sử dụng các ngôn ngữ: Python, Scratch, HTML, Mobile App, JAVASCRIPT, JAVA. Tham gia các buổi seminar, training. Giáo viên giảng dạy bộ môn Điện tử tự động & Robot. Tham gia giảng dạy, trợ giảng đối với các môn học thuộc bộ môn điện tử – tự động hóa như: Lego Mindstorm, Arduino, Raspberry Pi... Tham gia các buổi seminar, training. Giáo viên giảng dạy bộ môn Công nghệ 3D & Truyền thông đa phương tiện Tham gia giảng dạy, soạn giáo án, dựng khung chương trình, trợ giảng đối với các môn học thuộc bộ môn vẽ tay 3D, In 3D, Quay phim, Làm phim, Nhiếp ảnh.... Tham gia các buổi seminar, training
Giáo viên dạy bộ môn Lập trình & phát triển ứng dụng.
Tham gia giảng dạy (hoặc trợ giảng) lập trình, sử dụng các ngôn ngữ: Python, Scratch, HTML, Mobile App, JAVASCRIPT, JAVA.
Tham gia các buổi seminar, training.
Giáo viên giảng dạy bộ môn Điện tử tự động & Robot.
Tham gia giảng dạy, trợ giảng đối với các môn học thuộc bộ môn điện tử – tự động hóa như: Lego Mindstorm, Arduino, Raspberry Pi...
Giáo viên giảng dạy bộ môn Công nghệ 3D & Truyền thông đa phương tiện
Tham gia giảng dạy, soạn giáo án, dựng khung chương trình, trợ giảng đối với các môn học thuộc bộ môn vẽ tay 3D, In 3D, Quay phim, Làm phim, Nhiếp ảnh....
Tham gia các buổi seminar, training

Với Mức Lương 3 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Sư phạm, khoa công nghệ thông tin. Là giảng viên đã và đang giảng dạy tại các trường cấp 1, cấp 2 bộ môn Tin học, Công nghệ thông tin. Hoặc đang làm việc tại các công ty Truyền thông, Công nghệ thông tin. Hoặc đang là sinh viên đang theo học khoa CNTT, Điện tử – tự động, mỹ thuật,.......... của các trường cao đẳng, đại học liên quan.
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Sư phạm, khoa công nghệ thông tin.
Là giảng viên đã và đang giảng dạy tại các trường cấp 1, cấp 2 bộ môn Tin học, Công nghệ thông tin.
Hoặc đang làm việc tại các công ty Truyền thông, Công nghệ thông tin.
Hoặc đang là sinh viên đang theo học khoa CNTT, Điện tử – tự động, mỹ thuật,.......... của các trường cao đẳng, đại học liên quan.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trung bình từ 3 – 6 triệu/tháng Công việc lành mạnh, văn hoá doanh nghiệp giàu bản sắc Cơ hội làm việc trực tiếp tham gia các dự án giáo dục mang tính quốc tế cao, có sự tham gia của các doanh nghiệp hàng đầu về giáo dục và công nghệ tại Mĩ, Hàn Quốc, Nhật Bản ... Thường xuyên tham gia các buổi đào tạo kĩ năng chuyên môn và kiến thức sư phạm, công nghệ hàng tháng. Được làm việc trong môi trường Giáo dục năng động, chuyên nghiệp, cơ sở vật chất hiện đại. Cơ chế đặc biệt khi hoàn thành nhiệm vụ.
Thu nhập trung bình từ 3 – 6 triệu/tháng
Công việc lành mạnh, văn hoá doanh nghiệp giàu bản sắc
Cơ hội làm việc trực tiếp tham gia các dự án giáo dục mang tính quốc tế cao, có sự tham gia của các doanh nghiệp hàng đầu về giáo dục và công nghệ tại Mĩ, Hàn Quốc, Nhật Bản ...
Thường xuyên tham gia các buổi đào tạo kĩ năng chuyên môn và kiến thức sư phạm, công nghệ hàng tháng.
Được làm việc trong môi trường Giáo dục năng động, chuyên nghiệp, cơ sở vật chất hiện đại.
Cơ chế đặc biệt khi hoàn thành nhiệm vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, số 463 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

