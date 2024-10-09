Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH GIA MINH – QUẢNG NINH làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: Thửa 47, Lô N8 - 1, Khu đô thị Cái Dăm, Phường Bãi Cháy, Tp Hạ Long

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu thị trường, xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh sản phẩm dịch vụ du thuyền. Chịu trách nhiệm về chất lương, dịch vụ trên du thuyền Trực tiếp điều hành các phòng ban, bộ phận thực hiện đúng chỉ tiêu cho từng bộ phận đảm bảo hoàn thành mục tiêu chung của Công ty Xây dựng chiến lược marketing, chỉ đạo hoạt động kinh doanh, xây dựng kế hoạch nhân sự Báo cáo, thống kê kết quả kinh doanh và chỉ tiêu kinh doanh theo tháng, quý, năm. Báo cáo trực tiếp với Tổng Giám đốc về các công việc, hoạt động kinh doanh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên. Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương ít nhất 03 năm Thành thạo máy tính Thành thạo tiếng Anh (cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết) Kỹ năng quản lý, điều hành Kỹ năng sắp xếp công việc khoa học

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH GIA MINH – QUẢNG NINH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương Tháng 13, Thưởng KPI, Thưởng Lễ Tết, Du lịch hàng năm. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo Hưởng đầy đủ các quyền lợi của NLĐ theo Pháp Luật hiện hành. Được làm việc trong môi trường

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH GIA MINH – QUẢNG NINH

