Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH GIA MINH – QUẢNG NINH làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc điều hành Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH GIA MINH – QUẢNG NINH
- Quảng Ninh: Thửa 47, Lô N8
- 1, Khu đô thị Cái Dăm, Phường Bãi Cháy, Tp Hạ Long
Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương Thỏa thuận
Nghiên cứu thị trường, xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh sản phẩm dịch vụ du thuyền.
Chịu trách nhiệm về chất lương, dịch vụ trên du thuyền
Trực tiếp điều hành các phòng ban, bộ phận thực hiện đúng chỉ tiêu cho từng bộ phận đảm bảo hoàn thành mục tiêu chung của Công ty
Xây dựng chiến lược marketing, chỉ đạo hoạt động kinh doanh, xây dựng kế hoạch nhân sự
Báo cáo, thống kê kết quả kinh doanh và chỉ tiêu kinh doanh theo tháng, quý, năm.
Báo cáo trực tiếp với Tổng Giám đốc về các công việc, hoạt động kinh doanh
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học trở lên. Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương ít nhất 03 năm
Thành thạo máy tính
Thành thạo tiếng Anh (cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết)
Kỹ năng quản lý, điều hành
Kỹ năng sắp xếp công việc khoa học
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH GIA MINH – QUẢNG NINH Thì Được Hưởng Những Gì
Lương Tháng 13, Thưởng KPI, Thưởng Lễ Tết, Du lịch hàng năm.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo
Hưởng đầy đủ các quyền lợi của NLĐ theo Pháp Luật hiện hành.
Được làm việc trong môi trường
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH GIA MINH – QUẢNG NINH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
