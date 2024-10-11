Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: 19 Cao Xanh, phường Cao Xanh,, Tp Hạ Long

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Về KiotViet:

Với hơn 13 năm và hơn 1,500 con người để tạo nên một KiotViet của ngày hôm nay, chúng tôi hiểu rằng các thành viên, từ quá khứ tới tương lai, là nền tảng cho KiotViet của ngày hôm nay và bệ phóng để vươn tới một KiotViet của ngày mai. KiotViet cam kết một môi trường làm việc chia sẻ thành công, cùng chung trách nhiệm.

Trung tâm dịch vụ khách hàng trên toàn quốc tại khu vực Đà Nẵng-Hà Nội-HCM với gần 150 nhân sự luôn sẵn sàng hỗ trợ và mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

Bạn sẽ làm gì:

Mục tiêu:

Mục tiêu của nhân viên Dịch vụ khách hàng khối Successful là giúp khách hàng đạt được sự hiệu quả, dễ dàng trong việc sử dụng phần mềm KiotViet bằng việc tìm hiểu nhu cầu, vấn đề và đưa ra những hỗ trợ, giải đáp, tư vấn cụ thể cho khách hàng

Công việc:

- Trực tiếp tới địa chỉ kinh doanh của khách hàng theo danh sách được giao, tìm hiểu nhu cầu, vấn đề của khách hàng trong quá trình sử dụng phần mềm và vận dụng kĩ năng nghiệp vụ đã được đào tạo để đưa ra tư vấn, hỗ trợ cho khách hàng

- Đào tạo, hướng dẫn sử dụng phần mềm cho khách hàng mới

- Xây dựng và quản lý mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng

- Ghi nhận các khiếu nại từ khách hàng & phối hợp với các bộ phận liên quan để xử lý theo đúng quy trình

- Thực hiện các chương trình khảo sát tới khách hàng, tổng hợp và báo cáo cho cấp trên theo kế hoạch

- Lắng nghe góp ý, phản hồi của khách hàng, tổng hợp và đề xuất giải pháp cho khối phát triển sản phẩm để

cải tiến phần mềm

- Quản lý và báo cáo công việc đến cấp trên theo đúng quy trình.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên ưu tiên các ngành công nghệ thông tin, lập trình, tin học, kế toán, tài chính ngân hàng

- Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực Dịch vụ khách hàng trực tiếp hoặc qua tổng đài

- Sẵn sàng đi công tác hỗ trợ khách hàng khi khách hàng có yêu cầu

- Có kỹ năng training đào tạo.

Được Hưởng Những Gì

Bạn sẽ nhận được gì

- Mức lương cứng: 10.000.000-12.000.000 VND/tháng

- Thời gian làm việc: Thứ 2 - sáng Thứ 7 (8h30-18h00)

- Hưởng các quyền lợi và chế độ theo luật quy định (Các ngày nghỉ lễ, BHXH, BHYT...)

- Thưởng lễ, Tết, sinh nhật các chế độ đãi ngộ dành cho người thân, và các hoạt động thú vị khác trong năm;

- Chăm sóc sức khỏe : Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động

- Tham gia các câu lạc bộ Yoga, sách, công nghệ,... miễn phí của công ty

- Được cung cấp máy tính cấu hình cao, trang thiết bị làm việc hiện đại

- Cơ hội được đào tạo và thăng tiến tốt trong công việc. Lộ trình phát triển công việc rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển

