Tuyển Bảo hiểm Ngân Hàng Thương Mại Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Đại Dương - Chi nhánh Quảng Ninh làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: Tổ 41 Khu 3 Phường Bạch Đằng, Tp Hạ Long

Mô Tả Công Việc Bảo hiểm Với Mức Lương Thỏa thuận

- Trực tiếp quản lý, chỉ đạo, điều hành các mảng công việc được Giám đốc Phòng Khách hàng cá nhân phân công.

- Tham mưu, đề xuất tổ chức xây dựng kế hoạch hàng năm và chiến lược kinh doanh đối với Khách hàng Cá nhân phù hợp với định hướng phát triển của hệ thống và mục tiêu kinh doanh được giao cho Chi nhánh.

- Có trách nhiệm báo cáo công việc hàng ngày, những khó khăn vướng mắc theo chức năng, nhiệm vụ được giao cho Giám đốc Khách hàng cá nhân

- Chỉ đạo các cán bộ dưới quyền thực hiện nghiêm túc các cơ chế, chính sách, quy trình, quy định của pháp luật và của OceanBank

- Tham gia ý kiến xây dựng mới, bổ sung, hoàn chỉnh cơ chế chính sách, quy định, quy trình nghiệp vụ.

- Phối hợp với các đơn vị, cá nhân liên quan trong và ngoài hệ thống OceanBank để thực hiện tốt công việc được giao

- Tham gia ý kiến với Giám đốc phòng Khách hàng cá nhân trong việc bố trí, sắp xếp, đánh giá, đào tạo, điều động, luân chuyển, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ trong phạm vi phòng.

- Tham gia phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, nâng cao hiệu quả hoạt động của Phòng.

- Quản lý, kiểm soát, phê duyệt các khoản cấp tín dụng theo phân cấp; kiểm soát tăng trưởng dư nợ, và huy động vốn từ nhóm khách hàng Cá nhânđảm bảo tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận và an toàn trong hoạt động kinh doanh, phù hợp với các quy định của OceanBank và Pháp luật;

- Thực hiện báo cáo định kỳ/đột xuất theo quy định của NHNN, của OceanBank theo ủy quyền của Giám đốc Khách hàng cá nhân.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc Phòng Khách hàng cá nhân; Ban Giám đốc Chi nhánh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học hoặc trên Đại học, chuyên ngành: Marketing, Quản trị kinh doanh, kinh tế, Tài chính - ngân hàng, ...

- Có 03 năm làm việc trong lĩnh vực Ngân hàng tài chính, trong đó có ít nhất 01 năm đảm nhiệm vị trí tương đương.

- Có khả năng khái quát, tổng hợp vấn đề tốt, nắm bắt ý tưởng đảm bảo hiệu quả hoạt động cao.

- Có đóng góp vào hoạt động tập thể

- Nắm được xu thế chung của các Chi nhánh/ PGD, toàn hệ thống

Tại Ngân Hàng Thương Mại Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Đại Dương - Chi nhánh Quảng Ninh Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, có lộ trình thăng tiến rõ ràng, minh bạch, review tăng lương định kỳ

- Chính sách về sức khỏe và chế độ bảo hiểm theo Luật Lao động Việt Nam

- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

- Làm việc theo team có tinh thần trách nhiệm cao

- Du lịch trong và ngoài nước hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng Thương Mại Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Đại Dương - Chi nhánh Quảng Ninh

