Tuyển Thiết kế/chế tạo máy CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI QUẢNG NINH làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 30 - 40 Triệu

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: KM103, QL18A, phường Hà Khẩu, Tp Hạ Long

Mô Tả Công Việc Thiết kế/chế tạo máy Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

•Quản trị, điều hành, kiểm soát và chịu trách nhiệm hoạt động Kinh doanh DVPT theo nhóm thương hiệu tại các Điểm xưởng. Phụ trách nghiệp vụ Kinh doanh DVPT nhóm Thương hiệu của Công ty

•Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu Kinh doanh DVPT nhóm thương hiệu , Quản lý thị trường Dịch vụ, tỷ lệ khai thác (lượt xe vào xưởng/UIO). Quản lý và kiểm soát chính sách DVPT, hoạt động bán hàng - đặt hàng - tồn kho Phụ tùng vật tư. Kiểm soát chi phí Kinh doanh DVPT

•Chịu trách nhiệm về quản trị năng suất theo từng thành phần NS; Định biên, tuyển dụng kiện toàn nhân sự, đào tạo về Sản phẩm, Bán hàng & Marketing cho các thành phần nhân sự KD DVPT nhóm thương hiệu.

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kỹ thuật ô tô.

Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm quản lý, điều hành tổng thể hoạt động DVPT.

Am hiểu sâu về kinh doanh DV&PT và quản trị, điều hành xưởng sửa chữa ôtô du lịch; Am hiểu layout và vận hành xưởng theo layout.

Có khả năng tổ chức, điều hành tổng thể hoạt động DV&PT, kiểm soát chi phí và hiệu quả hoạt động.

Khả năng điều hành xưởng sửa chữa ôtô du lịch, tổ chức xử lý tốt khiếu nại khách hàng, hướng dẫn đào tạo cho nhân sự DV&PT.

Kỹ năng thuyết trình, giao tiếp, đàm phán tốt.

Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm liên quan

Tại CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI QUẢNG NINH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương : 30-40tr

Hỗ trợ nhà công vụ, cước điện thoại.

Các chế độ theo quy định Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI QUẢNG NINH

