Tuyển Xây dựng Công ty cổ phần Tập đoàn Everland làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần Tập đoàn Everland
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/11/2024
Công ty cổ phần Tập đoàn Everland

Xây dựng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại Công ty cổ phần Tập đoàn Everland

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh: Vân Đồn

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra hồ sơ thanh toán, hồ sơ quyết toán theo từng giai đoạn của các Nhà thầu thi công và cácnhà cung cấp vật tư, thiết bị. Kiểm tra hồ sơ, khối lượng thanh toán vật tư của Chủ đầu tư cấp cho dự án Tính toán, bóc tách khối lượng thi công các hạng mục công trình theo bản vẽ thiết kế, bản vẽbiện pháp thi công và các bản vẽ Shop Drawing được duyệt trên cơ sở các biểu mẫu ban hành và dự toán thiết kế đã được duyệt. Tính toán khối lượng thi công các hạng mục công trình theo từng công việc phục vụ công tácthanh, quyết toán công trình. Phối hợp cùng bộ phận giám sát hiện trường kiểm tra, rà soát và yêu cầu xác nhận, nghiệm thucác công việc thi công, giai đoạn thi công và bản vẽ sơ họa vị trí thi công, hoàn công, cung cấpcác cơ sở, căn cứ phục vụ công tác kiểm tra, tính toán khối lượng. Tổng hợp, báo cáo lũy kế giá trị, khối lượng thanh toán và khối lượng vật tư đã nhập về côngtrường của các Nhà thầu và Nhà cung cấp vật tư. Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Trưởng/Phó Ban
Kiểm tra hồ sơ thanh toán, hồ sơ quyết toán theo từng giai đoạn của các Nhà thầu thi công và cácnhà cung cấp vật tư, thiết bị.
Kiểm tra hồ sơ, khối lượng thanh toán vật tư của Chủ đầu tư cấp cho dự án
Tính toán, bóc tách khối lượng thi công các hạng mục công trình theo bản vẽ thiết kế, bản vẽbiện pháp thi công và các bản vẽ Shop Drawing được duyệt trên cơ sở các biểu mẫu ban hành và dự toán thiết kế đã được duyệt.
Tính toán khối lượng thi công các hạng mục công trình theo từng công việc phục vụ công tácthanh, quyết toán công trình.
Phối hợp cùng bộ phận giám sát hiện trường kiểm tra, rà soát và yêu cầu xác nhận, nghiệm thucác công việc thi công, giai đoạn thi công và bản vẽ sơ họa vị trí thi công, hoàn công, cung cấpcác cơ sở, căn cứ phục vụ công tác kiểm tra, tính toán khối lượng.
Tổng hợp, báo cáo lũy kế giá trị, khối lượng thanh toán và khối lượng vật tư đã nhập về côngtrường của các Nhà thầu và Nhà cung cấp vật tư.
Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Trưởng/Phó Ban

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế xây dựng, xây dựng dân dụng và công nghiệp Chứng chỉ Giám sát xây dựng dân dụng/ tư vấn giám sát xây dựng hạng II trở lên Có từ 3-5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương làm việc tại doanh nghiệp/ Dự án quy mô lớn HIểu biết các quy định, chính sách pháp luật liên quan đến QLDA nhà cao tầng Kiến thức chuyên sâu về hồ sơ thanh quyết toán công trình theo quy định
Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế xây dựng, xây dựng dân dụng và công nghiệp
Chứng chỉ Giám sát xây dựng dân dụng/ tư vấn giám sát xây dựng hạng II trở lên
Có từ 3-5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương làm việc tại doanh nghiệp/ Dự án quy mô lớn
HIểu biết các quy định, chính sách pháp luật liên quan đến QLDA nhà cao tầng
Kiến thức chuyên sâu về hồ sơ thanh quyết toán công trình theo quy định

Tại Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của Luật Lao động Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật. Lương, thưởng và các chế độ phúc lợi, đãi ngộ tốt Được tham quan, nghỉ dưỡng hàng năm. Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả.
Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của Luật Lao động
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.
Lương, thưởng và các chế độ phúc lợi, đãi ngộ tốt
Được tham quan, nghỉ dưỡng hàng năm.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Tập đoàn Everland

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Tập đoàn Everland

Công ty cổ phần Tập đoàn Everland

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 97-99 Láng Hạ - Đống Đa- Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

