Tuyển Thiết kế và Kiến trúc Công Ty Cổ Phần Nội Thất Thông Minh Xhome Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 20 Núi Trúc, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Thiết kế và Kiến trúc Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

● Triển khai bản vẽ 2D đồ rời nội thất

● Phối hợp làm việc với kiến trúc sư tìm ra các phương án thi công xuất ra cho khối sản xuất thi công lắp đặt.

● Cung cấp các file CNC nếu cần thiết

● Phối hợp các bộ phận khác để xử lý công việc.

YÊU CẦU:

● Có kinh nghiệm triển khai bản vẽ thi công nội thất biết sử dụng thành thạo các phần mềm kỹ thuật.

● Ưu tiên người có hiểu biết về sofa và đồ rời gỗ tự nhiên

● Kỹ năng giao tiếp tốt

● Biết lên kế hoạch công việc mình phụ trách

● Công việc sẽ trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn

QUYỀN LỢI:

● Lương: thỏa thuận theo năng lực, mức thu nhập đến 25 triệu

● Hỗ trợ ăn trưa tại Công ty

● Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN,... theo quy định của pháp luật

● Có công tác phí ( ăn, ở, đi lại) khi đi công trình

● Thưởng các dịp Lễ, Trung thu, Tết Dương Lịch, hiếu, hỷ, du lịch...

● Được làm việc trong môi trường năng động, hiện đại;

● Được đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ theo yêu cầu công việc.

● Môi trường làm việc thân thiện, thỏa mái, hòa đồng.

● Có hỗ trợ ăn + ở cho người ở xa, và có xe đưa đón từ 20 Núi trúc đến Nhà máy

LƯU Ý: ĐỊA CHỈ LÀM VIỆC BAN ĐẦU TẠI 20 NÚI TRÚC, BA ĐÌNH, HN

Ngành nghề: Sản xuất / Vận hành sản xuất

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Nội Thất Thông Minh Xhome Việt Nam

