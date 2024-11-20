Tuyển Thiết kế và Kiến trúc Công Ty Cổ Phần Nội Thất Thông Minh Xhome Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Công Ty Cổ Phần Nội Thất Thông Minh Xhome Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 20/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
Công Ty Cổ Phần Nội Thất Thông Minh Xhome Việt Nam

Thiết kế và Kiến trúc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế và Kiến trúc Tại Công Ty Cổ Phần Nội Thất Thông Minh Xhome Việt Nam

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 20 Núi Trúc, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Thiết kế và Kiến trúc Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

● Triển khai bản vẽ 2D đồ rời nội thất
● Phối hợp làm việc với kiến trúc sư tìm ra các phương án thi công xuất ra cho khối sản xuất thi công lắp đặt.
● Cung cấp các file CNC nếu cần thiết
● Phối hợp các bộ phận khác để xử lý công việc.
YÊU CẦU:
● Có kinh nghiệm triển khai bản vẽ thi công nội thất biết sử dụng thành thạo các phần mềm kỹ thuật.
● Ưu tiên người có hiểu biết về sofa và đồ rời gỗ tự nhiên
● Kỹ năng giao tiếp tốt
● Biết lên kế hoạch công việc mình phụ trách
● Công việc sẽ trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

QUYỀN LỢI:
● Lương: thỏa thuận theo năng lực, mức thu nhập đến 25 triệu
● Hỗ trợ ăn trưa tại Công ty
● Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN,... theo quy định của pháp luật
● Có công tác phí ( ăn, ở, đi lại) khi đi công trình
● Thưởng các dịp Lễ, Trung thu, Tết Dương Lịch, hiếu, hỷ, du lịch...
● Được làm việc trong môi trường năng động, hiện đại;
● Được đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ theo yêu cầu công việc.
● Môi trường làm việc thân thiện, thỏa mái, hòa đồng.
● Có hỗ trợ ăn + ở cho người ở xa, và có xe đưa đón từ 20 Núi trúc đến Nhà máy
LƯU Ý: ĐỊA CHỈ LÀM VIỆC BAN ĐẦU TẠI 20 NÚI TRÚC, BA ĐÌNH, HN

Tại Công Ty Cổ Phần Nội Thất Thông Minh Xhome Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Ngành nghề: Sản xuất / Vận hành sản xuất
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Nội Thất Thông Minh Xhome Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Nội Thất Thông Minh Xhome Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Nội Thất Thông Minh Xhome Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa nhà số 168 Đường Láng, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất