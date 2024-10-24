Tuyển Thiết kế và Kiến trúc CÔNG TY TNHH 0NET BUILD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế và Kiến trúc Tại CÔNG TY TNHH 0NET BUILD
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 128/27 Thiên Phước, Tân Bình
Mô Tả Công Việc Thiết kế và Kiến trúc Với Mức Lương Thỏa thuận
Lên ý tưởng thiết kế nội thất
Tư vấn khách hàng về phòng thủy, bố trí
Vẽ 3D nội thất, 3D ngoại thất
Làm theo yêu cầu được phân công
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kiến trúc; Nội thất 1 năm kinh nghiệm trở lên là lợi thế và ưu tiên có kinh nghiệm thực tế thi công. Kinh nghiệm sử dụng AutoCAD (bắt buộc) và các phần mềm văn phòng, đồ họa khác như , Sketchup, 3Ds Max ,Vray , Corona.... Có kiến thức về các quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế nội thất, am hiểu về phối cảnh. Kỹ năng phác họa, kỹ năng thiết kế. Có trách nhiệm trong công việc, tác phong làm việc tốt, khả năng chủ động xử lý trong công việc, có kỹ năng làm việc nhóm tốt.
Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kiến trúc; Nội thất
1 năm kinh nghiệm trở lên là lợi thế và ưu tiên có kinh nghiệm thực tế thi công.
Kinh nghiệm sử dụng AutoCAD (bắt buộc) và các phần mềm văn phòng, đồ họa khác như , Sketchup, 3Ds Max ,Vray , Corona....
Có kiến thức về các quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế nội thất, am hiểu về phối cảnh.
Kỹ năng phác họa, kỹ năng thiết kế.
Có trách nhiệm trong công việc, tác phong làm việc tốt, khả năng chủ động xử lý trong công việc, có kỹ năng làm việc nhóm tốt.
Tại CÔNG TY TNHH 0NET BUILD Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 08-12tr (trao đổi khi phỏng vấn) Có cơ hội tiếp xúc với các công trình, dự án quy mô lớn để nâng cao năng lực. Ít nhất thưởng 01 tháng lương thứ 13 nếu làm 1 năm tại công ty. Thưởng thêm theo năng lực thực tế công việc. Các chế độ thưởng, hỗ trợ trong việc đi thực trạng công trình, làm thêm.
Thu nhập: 08-12tr (trao đổi khi phỏng vấn)
Có cơ hội tiếp xúc với các công trình, dự án quy mô lớn để nâng cao năng lực.
Ít nhất thưởng 01 tháng lương thứ 13 nếu làm 1 năm tại công ty. Thưởng thêm theo năng lực thực tế công việc.
Các chế độ thưởng, hỗ trợ trong việc đi thực trạng công trình, làm thêm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH 0NET BUILD
