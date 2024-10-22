Tuyển Việc làm thiết kế thời trang CÔNG TY TNHH K-CLOSET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 32 Nguyễn Trãi, Quận 1

Mô Tả Công Việc Việc làm thiết kế thời trang Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

- Cập nhật, nghiên cứu xu hướng thời trang nữ, phát triển sản phẩm knitwear, dệt kim, dệt thoi

- Thiết kế mẫu mới (Sưu tầm hình ảnh, hình vẽ phác thảo...)

- Lựa chọn vải, mua vải và phụ liệu phù hợp

- Lên mẫu - duyệt mẫu – kiểm tra chất lượng thành phẩm sau may mẫu

- Nhận phản hồi từ các bộ phận bán hàng để điều chỉnh thiết kế phù hợp

- Thời gian làm việc: 9h – 18h, thiết kế chỉ cần lên phòng mẫu 10 ngày/ tháng

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm thiết kế thời trang nữ, hàng knitwear, dệt kim ,dệt thoi

- Kĩ năng vẽ tay, khả năng sử dụng phần mềm thiết kế, procreate

- Đam mê, yêu thích thời trang

- Vui vẻ, hoà đồng, có tinh thần teamwork

- Chăm chỉ, chịu khó, có trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH K-CLOSET Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi ứng viên:

- Thiết kế chỉ cần qua phòng mẫu 10 ngày/ tháng

- Lương và thu nhập sẽ thương lượng theo năng lực

- Môi trường làm việc thoải mái, chỉ cần follow và hoàn thành công việc đúng hạn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH K-CLOSET

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin