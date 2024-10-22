Tuyển Việc làm thiết kế thời trang CÔNG TY TNHH K-CLOSET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH K-CLOSET
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/11/2024
CÔNG TY TNHH K-CLOSET

Việc làm thiết kế thời trang

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Việc làm thiết kế thời trang Tại CÔNG TY TNHH K-CLOSET

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 32 Nguyễn Trãi, Quận 1

Mô Tả Công Việc Việc làm thiết kế thời trang Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

- Cập nhật, nghiên cứu xu hướng thời trang nữ, phát triển sản phẩm knitwear, dệt kim, dệt thoi
- Thiết kế mẫu mới (Sưu tầm hình ảnh, hình vẽ phác thảo...)
- Lựa chọn vải, mua vải và phụ liệu phù hợp
- Lên mẫu - duyệt mẫu – kiểm tra chất lượng thành phẩm sau may mẫu
- Nhận phản hồi từ các bộ phận bán hàng để điều chỉnh thiết kế phù hợp
- Thời gian làm việc: 9h – 18h, thiết kế chỉ cần lên phòng mẫu 10 ngày/ tháng

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm thiết kế thời trang nữ, hàng knitwear, dệt kim ,dệt thoi
- Kĩ năng vẽ tay, khả năng sử dụng phần mềm thiết kế, procreate
- Đam mê, yêu thích thời trang
- Vui vẻ, hoà đồng, có tinh thần teamwork
- Chăm chỉ, chịu khó, có trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH K-CLOSET Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi ứng viên:
- Thiết kế chỉ cần qua phòng mẫu 10 ngày/ tháng
- Lương và thu nhập sẽ thương lượng theo năng lực
- Môi trường làm việc thoải mái, chỉ cần follow và hoàn thành công việc đúng hạn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH K-CLOSET

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH K-CLOSET

CÔNG TY TNHH K-CLOSET

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 32 Nguyễn Trãi, Bến Thành, Quận 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

