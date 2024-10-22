Tuyển Việc làm thiết kế thời trang CÔNG TY TNHH K-CLOSET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Việc làm thiết kế thời trang Tại CÔNG TY TNHH K-CLOSET
Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 32 Nguyễn Trãi, Quận 1
Mô Tả Công Việc Việc làm thiết kế thời trang Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
- Cập nhật, nghiên cứu xu hướng thời trang nữ, phát triển sản phẩm knitwear, dệt kim, dệt thoi
- Thiết kế mẫu mới (Sưu tầm hình ảnh, hình vẽ phác thảo...)
- Lựa chọn vải, mua vải và phụ liệu phù hợp
- Lên mẫu - duyệt mẫu – kiểm tra chất lượng thành phẩm sau may mẫu
- Nhận phản hồi từ các bộ phận bán hàng để điều chỉnh thiết kế phù hợp
- Thời gian làm việc: 9h – 18h, thiết kế chỉ cần lên phòng mẫu 10 ngày/ tháng
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên có kinh nghiệm làm thiết kế thời trang nữ, hàng knitwear, dệt kim ,dệt thoi
- Kĩ năng vẽ tay, khả năng sử dụng phần mềm thiết kế, procreate
- Đam mê, yêu thích thời trang
- Vui vẻ, hoà đồng, có tinh thần teamwork
- Chăm chỉ, chịu khó, có trách nhiệm trong công việc
- Kĩ năng vẽ tay, khả năng sử dụng phần mềm thiết kế, procreate
- Đam mê, yêu thích thời trang
- Vui vẻ, hoà đồng, có tinh thần teamwork
- Chăm chỉ, chịu khó, có trách nhiệm trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH K-CLOSET Thì Được Hưởng Những Gì
Quyền lợi ứng viên:
- Thiết kế chỉ cần qua phòng mẫu 10 ngày/ tháng
- Lương và thu nhập sẽ thương lượng theo năng lực
- Môi trường làm việc thoải mái, chỉ cần follow và hoàn thành công việc đúng hạn.
- Thiết kế chỉ cần qua phòng mẫu 10 ngày/ tháng
- Lương và thu nhập sẽ thương lượng theo năng lực
- Môi trường làm việc thoải mái, chỉ cần follow và hoàn thành công việc đúng hạn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH K-CLOSET
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI