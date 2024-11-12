Tuyển Thợ cơ khí Công ty cổ phần Vũ Trụ Xanh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ cơ khí Tại Công ty cổ phần Vũ Trụ Xanh
Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Tòa Licogi 13, 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Thợ cơ khí Với Mức Lương 8 - 11 Triệu
Thực hiện lắp đặt và bảo hành, bảo trì các sản phẩm khóa điện tử PHGLock
Hướng dẫn sử dụng và bàn giao cho khách hàng
Thực hiện các công việc khác về kỹ thuật theo yêu cầu của công ty.
Tổng hợp, báo cáo sự cố cho bộ phận kỹ thuật
Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trung cấp ngành có liên quan trở lên(tin học, điện tử, cơ khí, tự động hóa...)
-Sử dụng các thiết bị cầm tay: Máy khoan, máy cắt, máy hàn,..
- Khả năng làm việc độc lập
- Vi tính cơ bản (Excel, Word, Internet...)
- Kỹ năng giao tiếp
- Di chuyển bằng xe máy, có thể đi công tác tỉnh.
Tại Công ty cổ phần Vũ Trụ Xanh Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương: 8.000.000-11.000.000/1 tháng (+HH/SP)
- Môi trường làm việc năng động, sáng tạo
- Được tham gia BHXH, BHYT theo quy định
- Được tham gia du lịch hàng năm
- 1 năm có 12 ngày phép.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Vũ Trụ Xanh
