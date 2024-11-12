Tuyển Thợ cơ khí Công ty cổ phần Vũ Trụ Xanh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Tuyển Thợ cơ khí Công ty cổ phần Vũ Trụ Xanh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Công ty cổ phần Vũ Trụ Xanh
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
Công ty cổ phần Vũ Trụ Xanh

Thợ cơ khí

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ cơ khí Tại Công ty cổ phần Vũ Trụ Xanh

Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tòa Licogi 13, 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thợ cơ khí Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Thực hiện lắp đặt và bảo hành, bảo trì các sản phẩm khóa điện tử PHGLock
Hướng dẫn sử dụng và bàn giao cho khách hàng
Thực hiện các công việc khác về kỹ thuật theo yêu cầu của công ty.
Tổng hợp, báo cáo sự cố cho bộ phận kỹ thuật

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trung cấp ngành có liên quan trở lên(tin học, điện tử, cơ khí, tự động hóa...)
-Sử dụng các thiết bị cầm tay: Máy khoan, máy cắt, máy hàn,..
- Khả năng làm việc độc lập
- Vi tính cơ bản (Excel, Word, Internet...)
- Kỹ năng giao tiếp
- Di chuyển bằng xe máy, có thể đi công tác tỉnh.

Tại Công ty cổ phần Vũ Trụ Xanh Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 8.000.000-11.000.000/1 tháng (+HH/SP)
- Môi trường làm việc năng động, sáng tạo
- Được tham gia BHXH, BHYT theo quy định
- Được tham gia du lịch hàng năm
- 1 năm có 12 ngày phép.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Vũ Trụ Xanh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Vũ Trụ Xanh

Công ty cổ phần Vũ Trụ Xanh

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 204B, Vườn lài, Phú Thọ Hòa, Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-tho-co-khi-thu-nhap-8-11-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job263249
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Nhà máy giấy Xương Giang-Công ty cổ phần XNK Bắc Giang
Tuyển Thợ cơ khí Nhà máy giấy Xương Giang-Công ty cổ phần XNK Bắc Giang làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận
Nhà máy giấy Xương Giang-Công ty cổ phần XNK Bắc Giang
Hạn nộp: 23/07/2025
Bắc Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bizman Sài Gòn
Tuyển Thợ cơ khí Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bizman Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bizman Sài Gòn
Hạn nộp: 14/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghệ Và Đầu Tư Thái Văn
Tuyển Thợ cơ khí Công Ty TNHH Công Nghệ Và Đầu Tư Thái Văn làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Công Nghệ Và Đầu Tư Thái Văn
Hạn nộp: 01/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Tuyển Thợ cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Hạn nộp: 21/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần VIMECO
Tuyển Thợ cơ khí Công Ty Cổ Phần VIMECO làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty Cổ Phần VIMECO
Hạn nộp: 12/04/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH BẮC - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tuyển Thợ cơ khí CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH BẮC - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH BẮC - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CTY TNHH Tin Học Kiên Giang
Tuyển Thợ cơ khí CTY TNHH Tin Học Kiên Giang làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận
CTY TNHH Tin Học Kiên Giang
Hạn nộp: 11/04/2025
Kiên Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH ACE C&t
Tuyển Thợ cơ khí Công Ty TNHH ACE C&t làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH ACE C&t
Hạn nộp: 08/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH HDmall Việt Nam
Tuyển Thợ cơ khí Công ty TNHH HDmall Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu
Công ty TNHH HDmall Việt Nam
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Xây Dựng Kết Cấu Thép Đại Phú
Tuyển Thợ cơ khí Công Ty TNHH Xây Dựng Kết Cấu Thép Đại Phú làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 18 Triệu
Công Ty TNHH Xây Dựng Kết Cấu Thép Đại Phú
Hạn nộp: 06/04/2025
Bình Dương Đã hết hạn 15 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ HELA
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ HELA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ HELA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ HOÀNG HUY
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ HOÀNG HUY làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ HOÀNG HUY
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty thời trang J-P
Tuyển Kế toán kho Công ty thời trang J-P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu
Công ty thời trang J-P
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Nhà máy giấy Xương Giang-Công ty cổ phần XNK Bắc Giang
Tuyển Thợ cơ khí Nhà máy giấy Xương Giang-Công ty cổ phần XNK Bắc Giang làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận
Nhà máy giấy Xương Giang-Công ty cổ phần XNK Bắc Giang
Hạn nộp: 23/07/2025
Bắc Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bizman Sài Gòn
Tuyển Thợ cơ khí Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bizman Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bizman Sài Gòn
Hạn nộp: 14/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghệ Và Đầu Tư Thái Văn
Tuyển Thợ cơ khí Công Ty TNHH Công Nghệ Và Đầu Tư Thái Văn làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Công Nghệ Và Đầu Tư Thái Văn
Hạn nộp: 01/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Tuyển Thợ cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Hạn nộp: 21/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần VIMECO
Tuyển Thợ cơ khí Công Ty Cổ Phần VIMECO làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty Cổ Phần VIMECO
Hạn nộp: 12/04/2025
Đồng Nai Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH BẮC - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tuyển Thợ cơ khí CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH BẮC - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH BẮC - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CTY TNHH Tin Học Kiên Giang
Tuyển Thợ cơ khí CTY TNHH Tin Học Kiên Giang làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận
CTY TNHH Tin Học Kiên Giang
Hạn nộp: 11/04/2025
Kiên Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH ACE C&t
Tuyển Thợ cơ khí Công Ty TNHH ACE C&t làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH ACE C&t
Hạn nộp: 08/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH HDmall Việt Nam
Tuyển Thợ cơ khí Công ty TNHH HDmall Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu
Công ty TNHH HDmall Việt Nam
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Xây Dựng Kết Cấu Thép Đại Phú
Tuyển Thợ cơ khí Công Ty TNHH Xây Dựng Kết Cấu Thép Đại Phú làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 18 Triệu
Công Ty TNHH Xây Dựng Kết Cấu Thép Đại Phú
Hạn nộp: 06/04/2025
Bình Dương Đã hết hạn 15 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Thợ cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP AMT VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP AMT VINA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thợ cơ khí Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thợ cơ khí CÔNG TY TNHH THANG MÁY PACIFIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 79 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THANG MÁY PACIFIC
79 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thợ cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KÍNH ATV làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KÍNH ATV
8 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Thợ cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ COLORCITY làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ COLORCITY
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thợ cơ khí DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÍ NGHIỆP CƠ KIM KHÍ HẢI HÀ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÍ NGHIỆP CƠ KIM KHÍ HẢI HÀ
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thợ cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN RAITECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN RAITECH VIỆT NAM
7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thợ cơ khí CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ MẠNH QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ MẠNH QUANG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thợ cơ khí Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Công Nghiệp Nhật Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Công Nghiệp Nhật Minh
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thợ cơ khí Công ty TNHH thiết bị phụ tùng và dịch vụ kỹ thuật Mast làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty TNHH thiết bị phụ tùng và dịch vụ kỹ thuật Mast
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thợ cơ khí Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ HNT làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ HNT
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thợ cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP AMT VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP AMT VINA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thợ cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP AMT VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP AMT VINA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thợ cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN GHT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GHT VIỆT NAM
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thợ cơ khí Công Ty TNHH Kyudenko Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu Công Ty TNHH Kyudenko Việt Nam
9 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thợ cơ khí Công ty cổ phần Vũ Trụ Xanh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu Công ty cổ phần Vũ Trụ Xanh
8 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thợ cơ khí Công ty TNHH Bồn Bể Công nghiệp Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu Công ty TNHH Bồn Bể Công nghiệp Việt Nam
12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thợ cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SEEN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SEEN
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thợ cơ khí Công ty TNHH HDmall Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu Công ty TNHH HDmall Việt Nam
7 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thợ cơ khí Công Ty TNHH ACE C&t làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty TNHH ACE C&t
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thợ cơ khí CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH BẮC - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÀNH BẮC - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Thợ cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thợ cơ khí Công Ty TNHH Công Nghệ Và Đầu Tư Thái Văn làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty TNHH Công Nghệ Và Đầu Tư Thái Văn
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm