Tuyển Thợ xây/Thợ nề Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Phát Tiến làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Phát Tiến
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/12/2024
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Phát Tiến

Thợ xây/Thợ nề

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ xây/Thợ nề Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Phát Tiến

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 136 Đường Mai Chí Thọ, Quận 2, Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Thợ xây/Thợ nề Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

- Thực hiện công tác xây dựng sửa chữa thay mới gạch, tường, chống thấm....
Tại các cửa hàng xe máy:
Head Phát Tiến 117 Nơ Trang Long, P.7, Q.Bình Thạnh, TpHCM
Head Phát Tiến 229 Quốc lộ 1A, TT.Bến Lức, Huyện Bến Lức, Long An
Head Phát Tiến 3736 Cách mạng Tháng Tám, P.5, Q.Tân Bình, TpHCM
Head Phát Tiến 4257 – 259 Khánh Hội, P.5, Q.4, TpHCM
Head Phát Tiến 5404 – 406A Lê Trọng Tấn, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TpHCM
Head Phát Tiến 6247 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Q. Bình Thạnh, TpHCM
- Làm việc 8h/ngày, tăng ca theo quy định nhà nước
- không có việc thì ngồi tại: Văn phòng Honda Ôtô Sài Gòn - Quận 2: 136D Mai Chí Thọ, An Phú, quận 2
Văn phòng Honda Ôtô Sài Gòn - Quận 2: 136D Mai Chí Thọ, An Phú, quận 2

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có Kinh nghiệp phụ hồ, thợ hồ
- Hiểu biết về điện dân dụng là 1 lợi thế

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Phát Tiến Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc 6 ngày trên tuần
- Nghỉ phép: 12 ngày phép/năm
- Tham gia BHXH theo quy định
- Chế độ sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau, Du lịch, Team building....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Phát Tiến

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Phát Tiến

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Phát Tiến

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 16 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

