Tuyển Thợ xây/Thợ nề Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Phát Tiến Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Tuyển Thợ xây/Thợ nề Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Phát Tiến Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Phát Tiến Pro Company
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Phát Tiến Pro Company

Thợ xây/Thợ nề

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ xây/Thợ nề Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Phát Tiến Pro Company

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 136D Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Thợ xây/Thợ nề Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

- Thực hiện công tác xây dựng sửa chữa thay mới gạch, tường, chống thấm....
Tại các cửa hàng xe máy:
Head Phát Tiến 117 Nơ Trang Long, P.7, Q.Bình Thạnh, TpHCM
Head Phát Tiến 229 Quốc lộ 1A, TT.Bến Lức, Huyện Bến Lức, Long An
Head Phát Tiến 3736 Cách mạng Tháng Tám, P.5, Q.Tân Bình, TpHCM
Head Phát Tiến 4257 – 259 Khánh Hội, P.5, Q.4, TpHCM
Head Phát Tiến 5404 – 406A Lê Trọng Tấn, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TpHCM
Head Phát Tiến 6247 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Q. Bình Thạnh, TpHCM
- Làm việc 8h/ngày, tăng ca theo quy định nhà nước

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có Kinh nghiệp phụ hồ, thợ hồ
- Hiểu biết về điện dân dụng là 1 lợi thế
- Siêng năng, chịu khó

Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Phát Tiến Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc 6 ngày trên tuần
- Nghỉ phép: 12 ngày phép/năm
- Tham gia BHXH theo quy định
- Chế độ sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau, Du lịch, Team building....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Phát Tiến Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Phát Tiến Pro Company

Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Phát Tiến Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 136D Mai Chí Thọ, An Phú, Quận 2, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-xay-dung-thu-nhap-12-14-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job259171
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ
Tuyển Thợ xây/Thợ nề CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ
Hạn nộp: 18/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Thợ xây/Thợ nề Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 23/04/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN M CONCEPT
Tuyển Thợ xây/Thợ nề CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN M CONCEPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN M CONCEPT
Hạn nộp: 11/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Golden Gate – Chi Nhánh Miền Bắc
Tuyển Thợ xây/Thợ nề Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Golden Gate – Chi Nhánh Miền Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Golden Gate – Chi Nhánh Miền Bắc
Hạn nộp: 05/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH ECMEC
Tuyển Thợ xây/Thợ nề CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH ECMEC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH ECMEC
Hạn nộp: 29/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN M CONCEPT
Tuyển Thợ xây/Thợ nề CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN M CONCEPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN M CONCEPT
Hạn nộp: 27/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Du lịch quốc tế Hòa bình
Tuyển Thợ xây/Thợ nề Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Du lịch quốc tế Hòa bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Du lịch quốc tế Hòa bình
Hạn nộp: 18/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Thợ xây/Thợ nề Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 23 Triệu
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 16/03/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 23 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thiên Phúc
Tuyển Thợ xây/Thợ nề Công Ty TNHH Thiên Phúc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu
Công Ty TNHH Thiên Phúc
Hạn nộp: 13/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Lập Phúc
Tuyển Thợ xây/Thợ nề Công Ty TNHH Lập Phúc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Lập Phúc
Hạn nộp: 19/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN LIBERA PREMIUM CLUB
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN LIBERA PREMIUM CLUB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN LIBERA PREMIUM CLUB
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ
Tuyển Thợ xây/Thợ nề CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ
Hạn nộp: 18/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Thợ xây/Thợ nề Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 23/04/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN M CONCEPT
Tuyển Thợ xây/Thợ nề CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN M CONCEPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN M CONCEPT
Hạn nộp: 11/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Golden Gate – Chi Nhánh Miền Bắc
Tuyển Thợ xây/Thợ nề Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Golden Gate – Chi Nhánh Miền Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Golden Gate – Chi Nhánh Miền Bắc
Hạn nộp: 05/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH ECMEC
Tuyển Thợ xây/Thợ nề CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH ECMEC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN CÔNG TRÌNH ECMEC
Hạn nộp: 29/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN M CONCEPT
Tuyển Thợ xây/Thợ nề CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN M CONCEPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN M CONCEPT
Hạn nộp: 27/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Du lịch quốc tế Hòa bình
Tuyển Thợ xây/Thợ nề Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Du lịch quốc tế Hòa bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Du lịch quốc tế Hòa bình
Hạn nộp: 18/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Thợ xây/Thợ nề Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 23 Triệu
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 16/03/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 23 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thiên Phúc
Tuyển Thợ xây/Thợ nề Công Ty TNHH Thiên Phúc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu
Công Ty TNHH Thiên Phúc
Hạn nộp: 13/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Lập Phúc
Tuyển Thợ xây/Thợ nề Công Ty TNHH Lập Phúc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Lập Phúc
Hạn nộp: 19/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất