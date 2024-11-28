Tuyển Thợ xây/Thợ nề Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Phát Tiến Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 136D Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Thợ xây/Thợ nề Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

- Thực hiện công tác xây dựng sửa chữa thay mới gạch, tường, chống thấm....

Tại các cửa hàng xe máy:

Head Phát Tiến 117 Nơ Trang Long, P.7, Q.Bình Thạnh, TpHCM

Head Phát Tiến 229 Quốc lộ 1A, TT.Bến Lức, Huyện Bến Lức, Long An

Head Phát Tiến 3736 Cách mạng Tháng Tám, P.5, Q.Tân Bình, TpHCM

Head Phát Tiến 4257 – 259 Khánh Hội, P.5, Q.4, TpHCM

Head Phát Tiến 5404 – 406A Lê Trọng Tấn, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TpHCM

Head Phát Tiến 6247 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Q. Bình Thạnh, TpHCM

- Làm việc 8h/ngày, tăng ca theo quy định nhà nước

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có Kinh nghiệp phụ hồ, thợ hồ

- Hiểu biết về điện dân dụng là 1 lợi thế

- Siêng năng, chịu khó

Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Phát Tiến Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc 6 ngày trên tuần

- Nghỉ phép: 12 ngày phép/năm

- Tham gia BHXH theo quy định

- Chế độ sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau, Du lịch, Team building....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Phát Tiến Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin