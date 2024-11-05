Tuyển Thợ xây/Thợ nề Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Thương Mại Tamada làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Thợ xây/Thợ nề Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Thương Mại Tamada làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Thương Mại Tamada
Ngày đăng tuyển: 05/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Thương Mại Tamada

Thợ xây/Thợ nề

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ xây/Thợ nề Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Thương Mại Tamada

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 189D/8 Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, Quận 2, Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thợ xây/Thợ nề Với Mức Lương Thỏa thuận

Thi công hệ thống điện: trạm điện, lắp đặt tủ điện phân phối, tủ động lực, đèn chiếu sáng, ổ cắm, công tắc, lắp đặt giá đỡ thang cáp, uốn ống điện, kéo cáp điện trung thế, hạ thế...v/v).
Thi công hệ thống điện nhẹ (âm thanh thông báo, mạng, điện thoại, báo cháy, chống sét, tiếp địa...v/v).
Thi công hệ thống ống nước cấp, nước thoát, nước chữa cháy, ống khí nén, ống dẫn khí…
Thi công hàn sắt thép giá đỡ, khung định hình, hàn ống chịu áp lực, hàn ống đồng…
Thi công lắp đặt máy lạnh gắn tường, gắn trần, hệ thống lạnh Chiller/Ahu, Cooling, quạt thông gió, ống gió…
Báo cáo công việc định kỳ cho nhóm trưởng (báo cáo công việc hàng tuần).
Thời gian làm việc: từ thứ hai đến thứ bảy (Sáng từ 8:00h – 12:00h, Chiều từ 13:00h – 17:00h)
Nơi làm việc: 189D/8 đường Nguyễn Văn Hưởng, P. Thảo Điền, Tp Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Dự án: Toàn lãnh thổ Việt Nam / Nước ngoài theo sự phân công của Công Ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, Tuổi từ 22~30
Tốt nghiệp Trung Cấp, Cao Đẳng Nghề cho các chuyên ngành liên quan Điện Công Nghiệp, Hệ thống điện, Cung cấp điện, Nhiệt Điện Lạnh, Cấp Thoát nước..v/v.
Kinh nghiệm từ 2-3 năm trở lên, làm việc liên quan đến thi công hệ thống Điện, Điện nhẹ, HVAC, cấp thoát nước, chữa cháy (Báo cháy, Âm Thanh, Điện Thoại, Mạng, CCTV....).
Có tinh thần trách nhiệm.
Có kiến thức chuyên môn cơ bản, kỹ năng lắp đặt thiết bị, đọc hiểu bản vẽ thi công.
Đam mê, năng động nhiệt tình ham học hỏi, có kỹ năng làm việc nhóm (tương tác).
Ưu tiên ứng viên sử dụng thành thạo Autocad 2D, 3D.
Ưu tiên ứng viên sử dụng được tiếng Anh ở mức độ giao tiếp cơ bản.

Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Thương Mại Tamada Thì Được Hưởng Những Gì

Lương khởi điểm: Thỏa thuận
Thưởng theo đánh giá thực hiện công việc hàng năm theo quy định và theo đánh giá của Công ty.
Chế độ BHXH đầy đủ, phúc lợi theo chính sách và qui định công ty. Ăn trưa/tối.
Du lịch hàng năm cùng công ty (Tùy thuộc hoạt động và kết quả kinh doanh).
Được đào tạo nâng cao kỹ năng thi công các hệ thống, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công Ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Thương Mại Tamada

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Thương Mại Tamada

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Thương Mại Tamada

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 19 Đường 43, Khu phố 5, Phường An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất