Tuyển Thợ xây/Thợ nề Công ty cổ phần Vinhomes làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Vinhomes Grand Park, Nguyễn Xiển, Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Quận 9

Mô Tả Công Việc Thợ xây/Thợ nề Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

- Chịu trách nhiệm xử lý các vấn đề kỹ thuật sơn bả, xây dựng, ... trong ca làm việc của mình theo đúng quy trình quy định

- Thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa, cắt, hàn các phát sinh hư hỏng liên quan đến các hệ thống hạ tầng xây dựng, nội ngoại thất theo đúng các quy trình và tài liệu hướng dẫn thực hiện công việc

- Kiểm tra tình trạng hạ tầng, cơ sở vật chất tại các khu vực của Khu đô thị theo yêu cầu về ANAT PCCN, đảm bảo hạ tầng đạt chất lượng phục vụ và Tiêu chuẩn vận hành

- Thực hiện công tác nghiệm thu bàn giao hạng mục xây dựng của chủ đầu tư

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, Đã tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành về xây dựng, cầu đường...

- Chưa yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẵn sàng đào tạo

- Giao tiếp lịch sự, thân thiện, có khả năng chịu áp lực trong công việc

- Giờ làm việc ca hành chính, 8 tiếng/ ngày

Tại Công ty cổ phần Vinhomes Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc tại CTY trực tiếp quản lý và vận hành BĐS số 1 Việt Nam, thu nhập từ 10 triệu trở lên

- Phụ cấp ăn ca 850.000đ/tháng + phụ cấp nhà ở 500k/tháng khi ứng viên có địa chỉ thường trú ở tỉnh

- Ký hợp đồng lao động ổn định - lâu dài

- Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN. Sau khi ký HĐLĐ chính thức sẽ được tham gia gói bảo hiểm sức khỏe Vingroup (có giá trị bảo hiểm cao và được sử dụng song song với BHYT)

- Tuyển dụng nội bộ, cấp phát đồng phục miễn phí

- Được hưởng chế độ và chính sách đãi ngộ của Công ty (khám sức khỏe định kỳ, phép năm, lễ tết, lương tháng 13, hiếu hỉ....)

- Hưởng ưu đãi khi sử dụng các dịch vụ, sản phẩm của Tập đoàn Vingroup như: Vinpearl, Vinmec, Vinschool, Vinfast…

- Cơ hội thăng tiến lên các vị trí Tổ Trưởng, Đội trưởng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Vinhomes

