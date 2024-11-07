Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH NANO VISION làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH NANO VISION
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/11/2024
CÔNG TY TNHH NANO VISION

Biên phiên dịch

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại CÔNG TY TNHH NANO VISION

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Lô N1

- 6, KCN Tràng Duệ, Xã Hồng Phong, An Dương

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương Thỏa thuận

Biên phiên dịch cuộc họp, tài liệu liên quan đến công việc bộ phận Sales.
Phụ trách các công việc hành chính của bộ phận (quản lý nhân sự, thanh toán chi phí...);
Các công việc quản lý, chốt số lượng hàng xuất và doanh thu với khách hàng;
Đối ứng khách hàng khi phát sinh issues
Nhận đơn hàng, chia sẻ nội bộ, thực hiện xuất hàng theo quy trình, đảm bảo xuất đúng và đủ theo yêu cầu đơn hàng.
Phát triển khách hàng mới;
Làm các công việc khác theo chỉ thị của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ (độ tuổi từ 24-37)
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành liên quan;
Có kinh nghiệm 1 năm làm ở vị trí tương đương là một lợi thế;
Sử dụng tốt các kỹ năng máy tính;
Tiếng Hàn topik 4 trở lên;
Nhanh nhẹn, chăm chỉ, chịu khó học hỏi và cầu tiến

Tại CÔNG TY TNHH NANO VISION Thì Được Hưởng Những Gì

Các chế độ bảo hiểm theo luật định;
Chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.
Đặc biệt: được hưởng lương chính thức và tham gia BH ngay từ tháng làm việc đầu tiên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NANO VISION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NANO VISION

CÔNG TY TNHH NANO VISION

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô N1 - 6 KCN Tràng Duệ, thuộc khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, xã Hồng Phong, huyện An Dương. TP. Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

