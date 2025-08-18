Tuyển Hành chính nhân sự Công ty cổ phần đầu tư phát triển Máy Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Bắc Giang thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Giang: QL1A, Ngã Tư Kế , Dĩnh Trì, TP Bắc Giang, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

-Đảm bảo an ninh, an toàn, vệ sinh, phòng cháy chữa cháy tại chi nhánh.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên từng làm tại các công ty sản xuất hoặc thiết bị máy móc.

Am hiểu Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội và các quy định pháp luật liên quan.

Kỹ năng quản lý, lãnh đạo, giao tiếp, xử lý tình huống tốt.

Trung thực, cẩn trọng, có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc

Tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển Máy Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

- Được VIMID xây dựng lộ trình công danh, phát triển sự nghiệp.

- Được công ty đài thọ các khóa học cấp cao, hưởng các chế độ ưu đãi của công ty.

- Nghỉ lễ tết hưởng nguyên lương, Thưởng các dịp lễ tết trong năm và sinh nhật từ 500,000-1,000,000đ.

- Được thăm khám sức khỏe định kỳ.

- Tham gia các hoạt động gắn kết nội bộ hằng quý, hằng năm, hay các dịp lễ tết, du lịch, sinh nhật, team building,....

- Thời gian làm việc: từ 8h00 đến 17h00 từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển Máy Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin