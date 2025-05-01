Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty TNHH Jin Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu

Mức lương 6 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 104 - TT3 Hoàng Trọng Mậu, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 6 - 7 Triệu

Kiểm tra doanh thu bán hàng, Put doanh thu lên Misa, báo cáo doanh thu hàng tháng

Hạch toán hóa đơn mua hàng hóa/ dịch vụ

Nhận order hàng hóa, nguyên vật liệu từ các bộ phận

Mua hàng, lập báo cáo mua hàng, tìm kiếm các nhà cung cấp, nhận hàng kiểm soát chất lượng hàng hóa với nhà cung cấp

Đối chiếu công nợ với các nhà cung cấp

Nhập mua hàng trên phần mềm

Hỗ trợ kiểm kê kho hàng tháng, kiểm soát tồn kho, nguyên vật liệu, vật tư tiêu hao

Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các chuyên ngành kế toán, tài chính….

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (word, excel)

Nhanh nhẹn, cẩn thận, nhiệt tình, trung thực, cầu tiến trong công việc

Xử lý tình huống linh hoạt, có khả năng kết nối quán xuyến công việc

Tại Công ty TNHH Jin Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp: 6.000.000 VNĐ

Hỗ trợ ăn trưa 35.000 VNĐ/ ngày

Môi trường trẻ trung, luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau trong công việc, nhân viên – lãnh đạo gần gũi dễ thân thiết.

Được đóng Bảo hiểm theo quy định của Pháp luật khi trở thành nhân viên chính thức (Sau 06 tháng)

Có cơ hội phát triển bản thân, trau dồi ngoại ngữ, thể hiện ý tưởng, quan điểm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Jin Việt Nam

