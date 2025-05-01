Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty TNHH Jin Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Công ty TNHH Jin Việt Nam
- Hà Nội: 104
- TT3 Hoàng Trọng Mậu, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 6 - 7 Triệu
Kiểm tra doanh thu bán hàng, Put doanh thu lên Misa, báo cáo doanh thu hàng tháng
Hạch toán hóa đơn mua hàng hóa/ dịch vụ
Nhận order hàng hóa, nguyên vật liệu từ các bộ phận
Mua hàng, lập báo cáo mua hàng, tìm kiếm các nhà cung cấp, nhận hàng kiểm soát chất lượng hàng hóa với nhà cung cấp
Đối chiếu công nợ với các nhà cung cấp
Nhập mua hàng trên phần mềm
Hỗ trợ kiểm kê kho hàng tháng, kiểm soát tồn kho, nguyên vật liệu, vật tư tiêu hao
Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (word, excel)
Nhanh nhẹn, cẩn thận, nhiệt tình, trung thực, cầu tiến trong công việc
Xử lý tình huống linh hoạt, có khả năng kết nối quán xuyến công việc
Tại Công ty TNHH Jin Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ ăn trưa 35.000 VNĐ/ ngày
Môi trường trẻ trung, luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau trong công việc, nhân viên – lãnh đạo gần gũi dễ thân thiết.
Được đóng Bảo hiểm theo quy định của Pháp luật khi trở thành nhân viên chính thức (Sau 06 tháng)
Có cơ hội phát triển bản thân, trau dồi ngoại ngữ, thể hiện ý tưởng, quan điểm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Jin Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
