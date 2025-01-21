Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty Cổ phần Dược phẩm Famax làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Famax
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 460 Khương Đình, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ hoàn thiện các chứng từ, sổ sách của bộ phận kế toán.
Hỗ trợ xuất nhập hóa đơn - chứng từ.
Hỗ trợ tuyển dụng, HCNS trong công ty
Hỗ trợ hoàn thành các báo cáo kế toán.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Là sinh viên năm cuối, sắp tốt nghiệp hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kinh tế
Giao tiếp tốt, chịu khó, có trách nhiệm trong công việc
Có tính tỉ mỉ, cẩn thận, chi tiết trong công việc
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, Excel,...
Tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Famax Thì Được Hưởng Những Gì
Có cơ hội làm việc tại môi trường trẻ trung, sáng tạo, cởi mở và năng động.
Các cấp quản lý luôn khuyến khích trao đổi ý tưởng, đề cao tính sáng tạo trong công việc.
Có cơ hội được đào tạo và học hỏi để có nền tảng, kinh nghiệm vững chắc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Famax
