Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty Cổ phần Dược phẩm Famax làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Hỗ trợ hoàn thiện các chứng từ, sổ sách của bộ phận kế toán.

Hỗ trợ xuất nhập hóa đơn - chứng từ.

Hỗ trợ tuyển dụng, HCNS trong công ty

Hỗ trợ hoàn thành các báo cáo kế toán.

Là sinh viên năm cuối, sắp tốt nghiệp hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kinh tế

Giao tiếp tốt, chịu khó, có trách nhiệm trong công việc

Có tính tỉ mỉ, cẩn thận, chi tiết trong công việc

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, Excel,...

Tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Famax Thì Được Hưởng Những Gì

Có cơ hội làm việc tại môi trường trẻ trung, sáng tạo, cởi mở và năng động.

Các cấp quản lý luôn khuyến khích trao đổi ý tưởng, đề cao tính sáng tạo trong công việc.

Có cơ hội được đào tạo và học hỏi để có nền tảng, kinh nghiệm vững chắc.

