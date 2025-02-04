Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty Cổ phần Những hạt cà phê nói chuyện (Twitter Beans Coffee) làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Thực tập sinh kế toán Công ty Cổ phần Những hạt cà phê nói chuyện (Twitter Beans Coffee)

Công ty Cổ phần Những hạt cà phê nói chuyện (Twitter Beans Coffee)
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Công ty Cổ phần Những hạt cà phê nói chuyện (Twitter Beans Coffee)

Thực tập sinh kế toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Công ty Cổ phần Những hạt cà phê nói chuyện (Twitter Beans Coffee)

Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: tòa nhà Licogi 13 Tower, Đường Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân, Hà Nội., Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

- Thực hiện các công việc thuộc phạm vi Kế toán:
Lập chứng từ nhập lên phần mềm.
Kế toán kho; nhập - xuất hàng kho;
Kiểm soát sự sắp xếp hàng hóa trong kho.
Thực hiện các công việc từ chỉ đạo của Trưởng phòng Hàng Hóa;
- Các công việc khác: Trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên các bạn sinh viên ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh đã ra trường hoặc năm cuối.
Có laptop cá nhân.
Có đam mê, nhiệt huyết, mong muốn học hỏi, tìm tòi, nghiên cứu và gắn bó với nghề Kế toán
Tính chủ động cao, năng động, tư duy logic.
Thời gian làm việc: Fulltime hoặc làm tối thiểu 40h/tuần.

Tại Công ty Cổ phần Những hạt cà phê nói chuyện (Twitter Beans Coffee) Thì Được Hưởng Những Gì

Thực tập sinh có lương.
Làm việc trên data, sử dụng các công cụ hỗ trợ (PowerBI, real-time report, bộ ứng dụng công nghệ hàng đầu Base...).
Được tham gia các khoá đào tạo dịch vụ, pha chế, kỹ năng mềm... miễn phí.
Được hưởng các ưu đãi riêng sử dụng sản phẩm tại hệ thống cửa hàng của Twitter Beans Coffee.
Thời gian làm việc: Giờ Hành chính, nghỉ hai ngày thứ Bẩy và 4 ngày Chủ nhật.
Địa điểm làm việc: Tòa Licogi 13, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Những hạt cà phê nói chuyện (Twitter Beans Coffee)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Những hạt cà phê nói chuyện (Twitter Beans Coffee)

Công ty Cổ phần Những hạt cà phê nói chuyện (Twitter Beans Coffee)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: tòa nhà Licogi 13 Tower, Đường Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

