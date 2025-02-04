Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty Cổ phần Những hạt cà phê nói chuyện (Twitter Beans Coffee) làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: tòa nhà Licogi 13 Tower, Đường Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân, Hà Nội., Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán

- Thực hiện các công việc thuộc phạm vi Kế toán:

Lập chứng từ nhập lên phần mềm.

Kế toán kho; nhập - xuất hàng kho;

Kiểm soát sự sắp xếp hàng hóa trong kho.

Thực hiện các công việc từ chỉ đạo của Trưởng phòng Hàng Hóa;

- Các công việc khác: Trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.

Yêu Cầu Công Việc

Ưu tiên các bạn sinh viên ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh đã ra trường hoặc năm cuối.

Có laptop cá nhân.

Có đam mê, nhiệt huyết, mong muốn học hỏi, tìm tòi, nghiên cứu và gắn bó với nghề Kế toán

Tính chủ động cao, năng động, tư duy logic.

Thời gian làm việc: Fulltime hoặc làm tối thiểu 40h/tuần.

Quyền Lợi

Thực tập sinh có lương.

Làm việc trên data, sử dụng các công cụ hỗ trợ (PowerBI, real-time report, bộ ứng dụng công nghệ hàng đầu Base...).

Được tham gia các khoá đào tạo dịch vụ, pha chế, kỹ năng mềm... miễn phí.

Được hưởng các ưu đãi riêng sử dụng sản phẩm tại hệ thống cửa hàng của Twitter Beans Coffee.

Thời gian làm việc: Giờ Hành chính, nghỉ hai ngày thứ Bẩy và 4 ngày Chủ nhật.

Địa điểm làm việc: Tòa Licogi 13, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội.

