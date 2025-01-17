Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thiên Đức làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà N01 - T5 Lạc Hồng Lotus, Khu NGĐ, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm TP. Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Thực tập sinh kế toán

- In hồ sơ chứng từ thanh toán, chuẩn bị hồ sơ thanh toán

- Hạch toán kế toán trên phần mềm

- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của quản lý

Yêu Cầu Công Việc

- Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực;

- Sinh viên năm cuối tại các trường Cao Đẳng /Đại học trên toàn quốc đang có nhu cầu thực tập, được đào tạo chuyên ngành có liên quan đến Kế Toán

- Sử dụng thành thạo Word/ Excel

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thiên Đức Thì Được Hưởng Những Gì



Môi trường làm việc trẻ trung chuyên nghiệp

Hỗ trợ tt 2,5tr- 4tr

Được hỗ trợ ăn trưa 40k/ ngày

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thiên Đức

