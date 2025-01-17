Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thiên Đức làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thiên Đức
Mức lương
3 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà N01
- T5 Lạc Hồng Lotus, Khu NGĐ, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm TP. Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 3 - 4 Triệu
- In hồ sơ chứng từ thanh toán, chuẩn bị hồ sơ thanh toán
- Hạch toán kế toán trên phần mềm
- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của quản lý
Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực;
- Sinh viên năm cuối tại các trường Cao Đẳng /Đại học trên toàn quốc đang có nhu cầu thực tập, được đào tạo chuyên ngành có liên quan đến Kế Toán
- Sử dụng thành thạo Word/ Excel
Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thiên Đức Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc trẻ trung chuyên nghiệp
Hỗ trợ tt 2,5tr- 4tr
Được hỗ trợ ăn trưa 40k/ ngày
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thiên Đức
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
