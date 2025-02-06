Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN MIDOMAX VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MIDOMAX VIỆT NAM
Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 42 Miếu Đầm, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội., Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 3 - 5 Triệu
Xuất hóa đơn
In chứng từ
Các nghiệp vụ khác của Phòng Tài chính - Kế toán
Hỗ trợ các công việc phát sinh được giao.
Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 2 hoặc 3 đang học ĐH chuyên ngành Kế toán, tài chính hoặc liên quan.
Trung thực, nhanh nhẹn, tinh thần học hỏi cao, có thái độ cầu thị.
Kỹ năng tin học văn phòng tốt.
Có thể làm parttime từ Thứ 2 - Thứ 7.
Ưu tiên: có định hướng làm nhân viên chính thức hoặc có thể gắn bó từ 6 tháng trở lên.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MIDOMAX VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 2,5 - 5 triệu
Làm việc trong môi trường thể thao năng động, thân thiện, hòa đồng.
Được đào tạo và hướng dẫn từ các anh chị dày dặn kinh nghiệm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MIDOMAX VIỆT NAM
