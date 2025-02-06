Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN MIDOMAX VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 42 Miếu Đầm, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội., Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Thực tập sinh kế toán

Xuất hóa đơn

In chứng từ

Các nghiệp vụ khác của Phòng Tài chính - Kế toán

Hỗ trợ các công việc phát sinh được giao.

Yêu Cầu Công Việc

Sinh viên năm 2 hoặc 3 đang học ĐH chuyên ngành Kế toán, tài chính hoặc liên quan.

Trung thực, nhanh nhẹn, tinh thần học hỏi cao, có thái độ cầu thị.

Kỹ năng tin học văn phòng tốt.

Có thể làm parttime từ Thứ 2 - Thứ 7.

Ưu tiên: có định hướng làm nhân viên chính thức hoặc có thể gắn bó từ 6 tháng trở lên.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MIDOMAX VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 2,5 - 5 triệu

Làm việc trong môi trường thể thao năng động, thân thiện, hòa đồng.

Được đào tạo và hướng dẫn từ các anh chị dày dặn kinh nghiệm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MIDOMAX VIỆT NAM

