Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NATIONAL FORTUNE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NATIONAL FORTUNE
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NATIONAL FORTUNE

Thực tập sinh kế toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NATIONAL FORTUNE

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 1 Đinh Lễ, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhập liệu các chứng từ vào phần mềm kế toán
Hỗ trợ thực hiện các nghiệpvụ thanh toán và xuất hóa đơn.
Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán
Tham gia các việc kiểm kê theo kế hoạch của phòng kế toán
Giao dịch với ngân hàng khi có phát sinh
Xử lý dữ liệu hàng ngày
Theo dõi công nợ
Đối chiếu công nợ với các nhà cung cấp, kháchhàng
In sổ sách; Lên tờ khai thuế tháng,quý, năm

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các chuyên ngành kế toán, tài chính (Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm trong doanh nghiệp xuất nhập khẩu).
Có laptop cá nhân.
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng(word, excel).
Có đam mê, nhiệt huyết, mong muốn học hỏi, tìm tòi, nghiên cứu và gắn bó với nghề Kế toán
Xử lý tình huống linh hoạt, có khả năng kết nối quán xuyến công việc
Tính chủ động cao, năng động, tư duy logic.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NATIONAL FORTUNE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thoả thuận
Tham gia thực tế vào hoạt động của Doanh nghiệp
Được tham gia các khoá đào tạo về chuyên môn và kỹ năng mềm.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.
Thưởng các ngày lễ theo quy định.
Trực tiếp xử lý các chuỗi công việc của Phòng Kế toán
Cung cấp số liệu và dấu thực tập; có thể được xét lên Nhân viên chính thức sau khi kết thúc kỳ thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NATIONAL FORTUNE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NATIONAL FORTUNE

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NATIONAL FORTUNE

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 1 Đinh Lễ, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

