Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NATIONAL FORTUNE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1 Đinh Lễ, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhập liệu các chứng từ vào phần mềm kế toán

Hỗ trợ thực hiện các nghiệpvụ thanh toán và xuất hóa đơn.

Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán

Tham gia các việc kiểm kê theo kế hoạch của phòng kế toán

Giao dịch với ngân hàng khi có phát sinh

Xử lý dữ liệu hàng ngày

Theo dõi công nợ

Đối chiếu công nợ với các nhà cung cấp, kháchhàng

In sổ sách; Lên tờ khai thuế tháng,quý, năm

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các chuyên ngành kế toán, tài chính (Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm trong doanh nghiệp xuất nhập khẩu).

Có laptop cá nhân.

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng(word, excel).

Có đam mê, nhiệt huyết, mong muốn học hỏi, tìm tòi, nghiên cứu và gắn bó với nghề Kế toán

Xử lý tình huống linh hoạt, có khả năng kết nối quán xuyến công việc

Tính chủ động cao, năng động, tư duy logic.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT NATIONAL FORTUNE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thoả thuận

Tham gia thực tế vào hoạt động của Doanh nghiệp

Được tham gia các khoá đào tạo về chuyên môn và kỹ năng mềm.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

Thưởng các ngày lễ theo quy định.

Trực tiếp xử lý các chuỗi công việc của Phòng Kế toán

Cung cấp số liệu và dấu thực tập; có thể được xét lên Nhân viên chính thức sau khi kết thúc kỳ thực tập.

