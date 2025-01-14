Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN KẾ TOÁN MINH HUY làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 6 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KẾ TOÁN MINH HUY
Mức lương
5 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 30 ngõ 168 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 5 - 6 Triệu
Hạch toán nghiệp vụ
Quản lý và lưu trữ hồ sơ tài liệu kế toán
Kiểm tra, đối chiếu. xử lý số liệu kế toán
Tham gia hỗ trợ các hoạt động xử lý nghiệp vụ kế toán thuế cho doanh nghiệp từ dễ đến khó dưới sự hướng dẫn của người quản lý
Cập nhật thông tin, kiểm tra và cập nhật các số liệu lên phần mềm theo sự phân công của phòng ban.
Hoàn thành các nhiệm vụ phân công của người hướng dẫn trực tiếpCác công việc khác theo sự phân công của quản lý
Với Mức Lương 5 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Tài chính - kế toán; năm 4 trở lên
Cẩn thận, nhanh nhẹn, trung thực, có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, tỉ mỉ, có trách nhiệm với công việc
Có laptop cá nhân
Cẩn thận, nhanh nhẹn, trung thực, có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, tỉ mỉ, có trách nhiệm với công việc
Có laptop cá nhân
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KẾ TOÁN MINH HUY Thì Được Hưởng Những Gì
Lương 5.500.000 vnđ/ tháng
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập
Được đào tạo nâng cao kĩ năng, nghiệp vụ, sử dụng các phần mềm liên quan ngành nghề.
Được hướng dẫn và đào tạo bài bản về chuyên môn, định hướng trở thành kế toán tổng hợp
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thoải mái, chuyên nghiệp
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập
Được đào tạo nâng cao kĩ năng, nghiệp vụ, sử dụng các phần mềm liên quan ngành nghề.
Được hướng dẫn và đào tạo bài bản về chuyên môn, định hướng trở thành kế toán tổng hợp
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thoải mái, chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KẾ TOÁN MINH HUY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI