Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM
Mức lương
Từ 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 21, Lô 1C, Trung Yên, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Từ 3 Triệu
Hạch toán đơn hàng, theo dõi công nợ khách hàng
Hạch toán nghiệp vụ khác trên phần mềm misa
Xuất hóa đơn GTGT
Quản lý và lưu trữ hồ sơ tài liệu kế toán.
Các công việc liên quan khác
Với Mức Lương Từ 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm cuối chuyên ngành Kế toán-Kiểm toán, Tài chính tại các trường DH như: Kinh tế quốc dân, Thương Mại, Ngoại thương, Học viện Tài chính...
Chăm chỉ cẩn thận
Có tinh thần trách nhiệm
Chăm chỉ cẩn thận
Có tinh thần trách nhiệm
Tại CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 3 triệu
Làm việc trong môi trường trẻ
Cơ hội phát triển lên NV Chính thức dựa theo kết quả công việc
Tham gia các sự kiện nội bộ của Công ty
Làm việc trong môi trường trẻ
Cơ hội phát triển lên NV Chính thức dựa theo kết quả công việc
Tham gia các sự kiện nội bộ của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI