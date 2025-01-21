Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 3 Triệu

Mức lương Từ 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 21, Lô 1C, Trung Yên, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Từ 3 Triệu

Hạch toán đơn hàng, theo dõi công nợ khách hàng

Hạch toán nghiệp vụ khác trên phần mềm misa

Xuất hóa đơn GTGT

Quản lý và lưu trữ hồ sơ tài liệu kế toán.

Các công việc liên quan khác

Với Mức Lương Từ 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối chuyên ngành Kế toán-Kiểm toán, Tài chính tại các trường DH như: Kinh tế quốc dân, Thương Mại, Ngoại thương, Học viện Tài chính...

Chăm chỉ cẩn thận

Có tinh thần trách nhiệm

Tại CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 3 triệu

Làm việc trong môi trường trẻ

Cơ hội phát triển lên NV Chính thức dựa theo kết quả công việc

Tham gia các sự kiện nội bộ của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM

