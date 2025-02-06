Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO CỔNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 2 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO CỔNG VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Thực tập sinh kế toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO CỔNG VIỆT NAM

Mức lương
Từ 2 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 12A, Toà nhà Việt

- Số 1 Phố Thái Hà, P. Trung Liệt, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Từ 2 Triệu

- Kiểm tra và nhập dữ liệu kế toán vào hệ thống theo yêu cầu.
- Làm hợp đồng, hồ sơ liên quan đến kế toán
- Phụ trách quản lý, in ấn, lưu trữ các chứng từ kế toán.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương Từ 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp hoặc đang học năm cuối các ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Ngân hàng,...
- Có thể làm việc fulltime từ Thứ 2 - Thứ 6 (08h00 - 17h30), nghỉ Thứ 7-Chủ nhật.
- Chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm, ham học hỏi.
- Thành thạo vi tính văn phòng.
- Có laptop để làm việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO CỔNG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đào tạo nghiệp vụ trước khi vào làm việc.
-Thời gian thực tập : từ 3 đến 6 tháng
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp
- Có phụ cấp 2.000.000 đ/tháng ( có thể điều chỉnh phụ thuộc vào khối lượng công việc)
-Có cơ hội được trở thành nhân viên chính thức nếu đạt yêu cầu sau đánh giá thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO CỔNG VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO CỔNG VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8, 402 Nguyễn Thị Minh Khai , Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

