Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO CỔNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 2 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 12A, Toà nhà Việt - Số 1 Phố Thái Hà, P. Trung Liệt, Đống Đa, Quận Đống Đa

- Kiểm tra và nhập dữ liệu kế toán vào hệ thống theo yêu cầu.

- Làm hợp đồng, hồ sơ liên quan đến kế toán

- Phụ trách quản lý, in ấn, lưu trữ các chứng từ kế toán.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu.

- Tốt nghiệp hoặc đang học năm cuối các ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Ngân hàng,...

- Có thể làm việc fulltime từ Thứ 2 - Thứ 6 (08h00 - 17h30), nghỉ Thứ 7-Chủ nhật.

- Chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm, ham học hỏi.

- Thành thạo vi tính văn phòng.

- Có laptop để làm việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO CỔNG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đào tạo nghiệp vụ trước khi vào làm việc.

-Thời gian thực tập : từ 3 đến 6 tháng

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp

- Có phụ cấp 2.000.000 đ/tháng ( có thể điều chỉnh phụ thuộc vào khối lượng công việc)

-Có cơ hội được trở thành nhân viên chính thức nếu đạt yêu cầu sau đánh giá thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO CỔNG VIỆT NAM

