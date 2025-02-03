Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty cổ phần giải pháp MKT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần giải pháp MKT
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Công ty cổ phần giải pháp MKT

Thực tập sinh kế toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kế toán Tại Công ty cổ phần giải pháp MKT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 04 tòa nhà Stellar Garden số 35 Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương Thỏa thuận

- Kiểm tra hóa đơn, chứng từ, hồ sơ người lao động
- Soạn thảo, check hợp đồng
- Lưu trữ, sắp xếp giấy tờ, hợp đồng, tài liệu
- Nhập liệu phần mềm kế toán Misa
- Thực hiện công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nữ
- Sinh viên đại học năm 4 hoặc ứng viên mới ra trường cần môi trường thực tập rèn luyện, người muốn học theo nghề kế toán, ưu tiên ứng viên làm việc full time.
- Chuyên ngành: Kế toán kiểm toán, Tài chính doanh nghiệp, hoặc đã từng học, làm qua công việc kế toán
- Thẳng thắn, Nhanh nhẹn, trung thực, năng động, có trách nhiệm trong công việc
- Sử dụng excel cơ bản, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm hoặc đã sử dụng phần mềm kế toán Misa
- Ưu tiên: ĐI LÀM NGAY

Tại Công ty cổ phần giải pháp MKT Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ chi phí thực tập theo năng lực
- Được đào tạo và tiếp cận thực tế chuyên môn kế toán, bảo hiểm, thuế, các nghiệp vụ phát sinh thực tế
- Làm việc trong công ty về lĩnh vực phần mềm, môi trường chuyên nghiệp, siêu trẻ trung, năng động và hiện đại,
- Hỗ trợ dấu thực tập cho các bạn sinh viên năm cuối nếu cần
- Tham gia các hoạt động nội bộ của công ty
- Được xét duyệt làm nhân viên chính thức sau thời gian thực tập, hướng làm việc gắn bó lâu dài, phúc lợi đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần giải pháp MKT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần giải pháp MKT

Công ty cổ phần giải pháp MKT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, Tòa nhà Stellar Garden số 35 Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

