Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Đại Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 1 Triệu

Mức lương 1 - 1 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 289 Khuất Duy Tiến, P. Trung Hoà, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 1 - 1 Triệu

Hỗ trợ trong việc thu thập, kiểm tra và ghi chứng từ kế toán, bao gồm: hóa đơn, biên lai, phiếu thu, và phiếu chi,..

Thực hiện việc nhập dữ liệu tài chính vào hệ thống kế toán

Kiểm tra số liệu trong các tài liệu kế toán để đảm bảo tính chính xác và không phát hiện bất kỳ sai sót nào

Tham gia các công việc chung khác của Phòng Kế toán

Với Mức Lương 1 - 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối Chuyên ngành Kế toán/ Kiểm toán/ Tài chính hoặc chuyên ngành có liên quan

Kỹ năng sử dụng các công cụ Microsoft Office, đặc biệt là Excel.

Tính tỉ mỉ và khả năng làm việc cẩn thận.

Tinh thần học hỏi và nhiệt tình.

Có laptop cá nhân

Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Đại Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/ tháng

Cơ hội học hỏi và áp dụng kiến thức kế toán thực tế trong môi trường làm việc thực tế, là bước đệm để phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực kế toán và tài chính.

Được công ty tạo mọi điều kiện tham gia các khóa học nâng cao kỹ năng nghiệp vụ

Làm việc tại Công ty du lịch trẻ, năng động

Hỗ trợ phí gửi xe

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Đại Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin