Tuyển Copywriter CÔNG TY TNHH 9PM MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 197 Trần Phú, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Copywriter Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Làm content, viết kịch bản video

Xây dựng và chăm sóc các kênh truyền thông của công ty: Facebook, Youtube, web, tiktok...

Chạy quảng cáo theo điều phối của cấp trên

Báo cáo các chiến dịch

Tham gia các buổi quay để lấy hình ảnh truyền thông cho công ty

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học các chuyên ngành hoặc có kinh nghiệm về marketing

Nhanh nhẹn, ham học hỏi, chăm chỉ, có thái độ tích cực

Có thể gắn bó lâu dài với công ty

Nghiêm túc và có trách nhiệm với công việc

Tại CÔNG TY TNHH 9PM MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ thu nhập: 2-3 triệu

Môi trường làm việc thân thiện, linh hoạt, năng động, team work, tốc độ, chủ động, chia sẻ, học tập

Trong quá trình làm việc được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn. Cơ hội trở thành nhân viên chính thức

Được làm việc trong ngành giải trí, có cơ hội tiếp xúc với nhiều nhãn hàng và nghệ sĩ hàng đầu VN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH 9PM MEDIA

