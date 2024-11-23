Tuyển Copywriter CÔNG TY TNHH 9PM MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Copywriter Tại CÔNG TY TNHH 9PM MEDIA
Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 197 Trần Phú, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Copywriter Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
Làm content, viết kịch bản video
Xây dựng và chăm sóc các kênh truyền thông của công ty: Facebook, Youtube, web, tiktok...
Chạy quảng cáo theo điều phối của cấp trên
Báo cáo các chiến dịch
Tham gia các buổi quay để lấy hình ảnh truyền thông cho công ty
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Học các chuyên ngành hoặc có kinh nghiệm về marketing
Nhanh nhẹn, ham học hỏi, chăm chỉ, có thái độ tích cực
Có thể gắn bó lâu dài với công ty
Nghiêm túc và có trách nhiệm với công việc
Tại CÔNG TY TNHH 9PM MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ thu nhập: 2-3 triệu
Môi trường làm việc thân thiện, linh hoạt, năng động, team work, tốc độ, chủ động, chia sẻ, học tập
Trong quá trình làm việc được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn. Cơ hội trở thành nhân viên chính thức
Được làm việc trong ngành giải trí, có cơ hội tiếp xúc với nhiều nhãn hàng và nghệ sĩ hàng đầu VN
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH 9PM MEDIA
