Tuyển Copywriter CÔNG TY TNHH 9PM MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

CÔNG TY TNHH 9PM MEDIA
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH 9PM MEDIA

Copywriter

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Copywriter Tại CÔNG TY TNHH 9PM MEDIA

Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 197 Trần Phú, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Copywriter Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Làm content, viết kịch bản video
Xây dựng và chăm sóc các kênh truyền thông của công ty: Facebook, Youtube, web, tiktok...
Chạy quảng cáo theo điều phối của cấp trên
Báo cáo các chiến dịch
Tham gia các buổi quay để lấy hình ảnh truyền thông cho công ty

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học các chuyên ngành hoặc có kinh nghiệm về marketing
Nhanh nhẹn, ham học hỏi, chăm chỉ, có thái độ tích cực
Có thể gắn bó lâu dài với công ty
Nghiêm túc và có trách nhiệm với công việc

Tại CÔNG TY TNHH 9PM MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ thu nhập: 2-3 triệu
Môi trường làm việc thân thiện, linh hoạt, năng động, team work, tốc độ, chủ động, chia sẻ, học tập
Trong quá trình làm việc được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn. Cơ hội trở thành nhân viên chính thức
Được làm việc trong ngành giải trí, có cơ hội tiếp xúc với nhiều nhãn hàng và nghệ sĩ hàng đầu VN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH 9PM MEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH 9PM MEDIA

CÔNG TY TNHH 9PM MEDIA

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tháp doanh nhân số 01 đường Thanh Bình, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

