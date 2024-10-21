Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 8 Triệu

Mức lương 5 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 143 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 5 - 8 Triệu

- Triển khai các chiến dịch chạy ads trên nền tảng FB, Google,...

- Lên ý tưởng và viết nội dung quảng cáo.

- Nghiên cứu và đưa ra các thông điệp quảng cáo phù hợp với đối tượng khách hàng.

- Phối hợp lên ý tưởng và tổ chức các chiến dịch truyền thông, quảng cáo cho sản phẩm.

- Theo dõi, đánh giá chiến dịch quảng cáo của công ty

- Các công việc có liên quan theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 5 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm.

- Có Laptop cá nhân.

- Sinh viên đã học xong chương trình học đang chờ bằng hoặc mới tốt nghiệp và có thể đi làm full-time.

- Năng động, nhiệt tình, kiên trì, chịu khó.

- Chủ động, có trách nhiệm với công việc.

- Ham học hỏi và đổi mới sáng tạo, nâng cấp bản thân mỗi ngày.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 5 triệu + thưởng + phụ cấp.

- Đào tạo từ cơ bản đến nâng cao.

- Có cơ hội lên chính thức sau 1 tháng.

- Tea break hàng tuần, team building hàng năm.

- Thưởng Tết, hưởng chế độ theo đúng luật lao động.

- Môi trường start-up trẻ trung, cởi mở, sáng tạo, thúc đẩy khả năng phát triển mỗi cá nhân, có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.