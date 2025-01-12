Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC HƯNG GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC HƯNG GROUP
Mức lương
Từ 1 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Lavita Charm (Block B), 29 Đường số 1, phường Trường Thọ, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Từ 1 Triệu
Chuyên content khai thác khách hàng
Viết bài content ngắn (khoảng 30 từ, sáng tạo, thu hút) và đăng lên các hội nhóm Facebook.
Tiếp nhận thông tin, nhu cầu của khách hàng.
Viết content ngắn trên các nền tảng khác như Bangdongsan, Chotot,...
Thời gian làm việc: 6 ngày/ tuần, Từ 8h – 17h30,nghỉ trưa: 11h30 – 13h
Thời gian thực tập: đủ 03 tháng
Với Mức Lương Từ 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầukinh nghiệm.
Khả năng phát triển và xây dựng nội dung theo yêu cầu.
Có khả năng, giao tiếp với khách hàng.
Thái độ tích cực, có trách nhiệm với công việc.
Có laptop cá nhân.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC HƯNG GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Có thể làmviệc ngay.
Hỗ trợ lương 1.000.000/tháng + phí gửi xe + Thưởng (KPI nếu có)
Hỗ trợ tài liệu + Mộc
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.
Cơ hội được tiếp xúc công việc thực tiễn.
Được hướng dẫn, đào tạo về marketing bất động sản.
Team building, các buổi ăn tối cùng công ty, sinh nhật nhân viên, Year End Party,...
Cùng các chế độ theo luật định khác.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC HƯNG GROUP
