Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC HƯNG GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1 Triệu

Chuyên content khai thác khách hàng

Viết bài content ngắn (khoảng 30 từ, sáng tạo, thu hút) và đăng lên các hội nhóm Facebook.

Tiếp nhận thông tin, nhu cầu của khách hàng.

Viết content ngắn trên các nền tảng khác như Bangdongsan, Chotot,...

Thời gian làm việc: 6 ngày/ tuần, Từ 8h – 17h30,nghỉ trưa: 11h30 – 13h

Thời gian thực tập: đủ 03 tháng

Không yêu cầukinh nghiệm.

Khả năng phát triển và xây dựng nội dung theo yêu cầu.

Có khả năng, giao tiếp với khách hàng.

Thái độ tích cực, có trách nhiệm với công việc.

Có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC HƯNG GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Có thể làmviệc ngay.

Hỗ trợ lương 1.000.000/tháng + phí gửi xe + Thưởng (KPI nếu có)

Hỗ trợ tài liệu + Mộc

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

Cơ hội được tiếp xúc công việc thực tiễn.

Được hướng dẫn, đào tạo về marketing bất động sản.

Team building, các buổi ăn tối cùng công ty, sinh nhật nhân viên, Year End Party,...

Cùng các chế độ theo luật định khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC HƯNG GROUP

