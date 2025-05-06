Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty TNHH Letrading Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 3 Triệu

Mức lương 3 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 168 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 3 - 3 Triệu

Tuyển dụng và tìm kiếm ứng viên phù hợp cho các vị trí khác nhau trong khách sạn.

Đăng tin tuyển dụng trên các kênh online và offline.

Lọc hồ sơ, sàng lọc ứng viên dựa trên yêu cầu công việc.

Phỏng vấn ứng viên và đánh giá năng lực, kinh nghiệm.

Thực hiện các bài kiểm tra năng lực cho ứng viên nếu cần thiết.

Soạn thảo hợp đồng lao động và các giấy tờ liên quan.

Quản lý hồ sơ ứng viên và cập nhật thông tin.

Hỗ trợ công tác đào tạo và định hướng cho nhân viên mới.

Báo cáo kết quả tuyển dụng cho cấp quản lý.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 3 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành liên quan đến Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh, hoặc các chuyên ngành khác.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục và đàm phán.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có khả năng sử dụng máy tính thành thạo và các phần mềm văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Có kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc hiệu quả.

Trung thực, năng động, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng chịu áp lực công việc cao.

Kỹ năng quản lý thời gian tốt.

Có kiến thức cơ bản về luật lao động là một lợi thế.

Tại Công ty TNHH Letrading Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Thưởng các ngày lễ, tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Letrading Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.