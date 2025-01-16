Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN NOBLE làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN NOBLE
- Hà Nội: Tòa nhà Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 3 - 4 Triệu
Hỗ trợ công việc của Ban Nhân sự trong các mảng nghiệp vụ được phân công bao gồm:
- Hỗ trợ các công việc liên quan đến C&B: Hồ sơ nhân sự, Hợp đồng, chứng từ,..
- Hỗ trợ công tác tuyển dụng: Sắp xếp phỏng vấn ứng viên; Làm tờ trình tuyển dụng; Quản lý và lưu trữ thông tin ứng viên theo quy định;...
- Hỗ trợ hành chính triển khai các sự kiện nội bộ, bố trí phòng họp
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu
- Thời gian thực tập: 04 tháng full-time
Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tin học văn phòng thành thạo, sử dụng tốt tiếng Anh trong công việc là điểm cộng
- Kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chủ động trong công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN NOBLE Thì Được Hưởng Những Gì
- Hỗ trợ dấu thực tập
- Được đào tạo và tham gia vào các hoạt động tuyển dụng, quản lý nhân sự của Công ty
- Có nhiều cơ hội phát triển bản thân, học hỏi, đào tạo trong lĩnh vực Nhân sự
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN NOBLE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
