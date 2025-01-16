Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN NOBLE làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Hỗ trợ công việc của Ban Nhân sự trong các mảng nghiệp vụ được phân công bao gồm:

- Hỗ trợ các công việc liên quan đến C&B: Hồ sơ nhân sự, Hợp đồng, chứng từ,..

- Hỗ trợ công tác tuyển dụng: Sắp xếp phỏng vấn ứng viên; Làm tờ trình tuyển dụng; Quản lý và lưu trữ thông tin ứng viên theo quy định;...

- Hỗ trợ hành chính triển khai các sự kiện nội bộ, bố trí phòng họp

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu

- Thời gian thực tập: 04 tháng full-time

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm cuối các trường Đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực, Kinh tế, Tài chính,...

- Tin học văn phòng thành thạo, sử dụng tốt tiếng Anh trong công việc là điểm cộng

- Kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chủ động trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN NOBLE Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 4M/tháng

- Hỗ trợ dấu thực tập

- Được đào tạo và tham gia vào các hoạt động tuyển dụng, quản lý nhân sự của Công ty

- Có nhiều cơ hội phát triển bản thân, học hỏi, đào tạo trong lĩnh vực Nhân sự

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN NOBLE

