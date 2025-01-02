Tuyển Thực tập sinh Nhân sự NGUYỄN BẢO YẾN làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 10 Triệu

Mức lương 5 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 8 Phạm Hùng, Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 5 - 10 Triệu

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Hỗ trợ truyền thông & tuyển dụng cho công ty Cổ phần Giao hàng Tiết Kiệm

- Trực tiếp tham gia công tác tuyển dụng các vị trí Lao động phổ thông: shipper, tài xế, nhân

viên kho thông qua việc:

- Tìm kiếm, tạo nguồn ứng viên đa kênh để thu hút ứng viên tiềm năng;

- Tư vấn, giải đáp các vấn đề thắc mắc của ứng viên;

- Xây dựng nội dung tuyển dụng trên Tiktok, Page FB từng địa phương

- Xây dựng kịch bản tuyển dụng cho HR, Vận hành kho

- Liên hệ phỏng vấn và setup phỏng vấn trực tiếp ứng viên;

- Phỏng vấn/sơ vấn ứng viên

Với Mức Lương 5 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

2. YÊU CẦU

- Đam mê và mong muốn phát triển bản thân với Nghề Nhân sự

- Tinh tế, khéo léo, khả năng kết nối tốt;

- Ham học hỏi; Khả năng tự học hỏi tốt nâng cao kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ và các kỹ

năng đáp ứng yêu cầu công việc;

- Phẩm chất tốt, có trách nhiệm và chịu áp lực cao trong công việc.

- Có máy tính cá nhân phục vụ công việc.

Tại NGUYỄN BẢO YẾN Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cứng: 2.500.000- 4.000.000 triệu/tháng + KPIs tuyển dụng

- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản, được quan sát, tìm hiểu sâu công việc của

vị trí phụ trách.

- Có cơ hội để phát huy tối đa năng lực của bản thân qua các thử thách cá nhân, đội nhóm

- Cơ hội trở thành nhân viên chính thức tại công ty sau 3 - 6 tháng thực tập

- CƠ HỘI ĐƯỢC LÊN NHÂN VIÊN CHÍNH THỨC TẠI CÔNG TY SAU 3-6 THÁNG

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGUYỄN BẢO YẾN

