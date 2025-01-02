Tuyển Thực tập sinh Nhân sự NGUYỄN BẢO YẾN làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 10 Triệu

NGUYỄN BẢO YẾN
Ngày đăng tuyển: 02/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/01/2025
NGUYỄN BẢO YẾN

Thực tập sinh Nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại NGUYỄN BẢO YẾN

Mức lương
5 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 8 Phạm Hùng, Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 5 - 10 Triệu

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Hỗ trợ truyền thông & tuyển dụng cho công ty Cổ phần Giao hàng Tiết Kiệm
- Trực tiếp tham gia công tác tuyển dụng các vị trí Lao động phổ thông: shipper, tài xế, nhân
viên kho thông qua việc:
- Tìm kiếm, tạo nguồn ứng viên đa kênh để thu hút ứng viên tiềm năng;
- Tư vấn, giải đáp các vấn đề thắc mắc của ứng viên;
- Xây dựng nội dung tuyển dụng trên Tiktok, Page FB từng địa phương
- Xây dựng kịch bản tuyển dụng cho HR, Vận hành kho
- Liên hệ phỏng vấn và setup phỏng vấn trực tiếp ứng viên;
- Phỏng vấn/sơ vấn ứng viên

Với Mức Lương 5 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

2. YÊU CẦU
- Đam mê và mong muốn phát triển bản thân với Nghề Nhân sự
- Tinh tế, khéo léo, khả năng kết nối tốt;
- Ham học hỏi; Khả năng tự học hỏi tốt nâng cao kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ và các kỹ
năng đáp ứng yêu cầu công việc;
- Phẩm chất tốt, có trách nhiệm và chịu áp lực cao trong công việc.
- Có máy tính cá nhân phục vụ công việc.

Tại NGUYỄN BẢO YẾN Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cứng: 2.500.000- 4.000.000 triệu/tháng + KPIs tuyển dụng
- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản, được quan sát, tìm hiểu sâu công việc của
vị trí phụ trách.
- Có cơ hội để phát huy tối đa năng lực của bản thân qua các thử thách cá nhân, đội nhóm
- Cơ hội trở thành nhân viên chính thức tại công ty sau 3 - 6 tháng thực tập
- CƠ HỘI ĐƯỢC LÊN NHÂN VIÊN CHÍNH THỨC TẠI CÔNG TY SAU 3-6 THÁNG

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGUYỄN BẢO YẾN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

NGUYỄN BẢO YẾN

NGUYỄN BẢO YẾN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 96 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

