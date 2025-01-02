Tuyển Thực tập sinh Nhân sự NGUYỄN BẢO YẾN làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại NGUYỄN BẢO YẾN
- Hà Nội: Số 8 Phạm Hùng, Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 5 - 10 Triệu
1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Hỗ trợ truyền thông & tuyển dụng cho công ty Cổ phần Giao hàng Tiết Kiệm
- Trực tiếp tham gia công tác tuyển dụng các vị trí Lao động phổ thông: shipper, tài xế, nhân
viên kho thông qua việc:
- Tìm kiếm, tạo nguồn ứng viên đa kênh để thu hút ứng viên tiềm năng;
- Tư vấn, giải đáp các vấn đề thắc mắc của ứng viên;
- Xây dựng nội dung tuyển dụng trên Tiktok, Page FB từng địa phương
- Xây dựng kịch bản tuyển dụng cho HR, Vận hành kho
- Liên hệ phỏng vấn và setup phỏng vấn trực tiếp ứng viên;
- Phỏng vấn/sơ vấn ứng viên
Với Mức Lương 5 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Đam mê và mong muốn phát triển bản thân với Nghề Nhân sự
- Tinh tế, khéo léo, khả năng kết nối tốt;
- Ham học hỏi; Khả năng tự học hỏi tốt nâng cao kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ và các kỹ
năng đáp ứng yêu cầu công việc;
- Phẩm chất tốt, có trách nhiệm và chịu áp lực cao trong công việc.
- Có máy tính cá nhân phục vụ công việc.
Tại NGUYỄN BẢO YẾN Thì Được Hưởng Những Gì
- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản, được quan sát, tìm hiểu sâu công việc của
vị trí phụ trách.
- Có cơ hội để phát huy tối đa năng lực của bản thân qua các thử thách cá nhân, đội nhóm
- Cơ hội trở thành nhân viên chính thức tại công ty sau 3 - 6 tháng thực tập
- CƠ HỘI ĐƯỢC LÊN NHÂN VIÊN CHÍNH THỨC TẠI CÔNG TY SAU 3-6 THÁNG
Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGUYỄN BẢO YẾN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
